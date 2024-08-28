Фильм «Привет, мама» обсудят в «Закрытом показе»

Телевизионная премьера фильма «Привет, мама» состоится в «Закрытом показе» на Первом канале 7 сентября 2024 года. Это драма о преодолении жизненных трудностей, попытках отпустить прошлые обиды и обрести счастье. Съёмочная группа и приглашённые эксперты попробуют найти ответы на важные и сложные вопросы, которые затрагиваются в картине: является ли неполная семья нормой современных реалий или расплатой за феминизм? Обязательно ли мужчина должен быть главой семьи или феминистические тенденции диктуют другие правила? И, наконец, позднее взросление - это проблема людей, которые выросли в неполных семьях или это общая проблема 21 века?

© кадр из фильма «Привет, мама»

В дискуссии примут участие режиссер фильма Иля Малхова, актеры Дарья Савельева, Дуся Бакурадзе, Илья Хетагуров, Анна Осипова и Лери Бакурадзе, второй режиссер Анна Бакурадзе, режиссер монтажа Мария Ильенко, а также приглашенные эксперты. В их числе кинокритики Юлия Шампорова и Константин Чалый, писатель и телеведущий Андрей Максимов, актриса Ольга Красько, кинорежиссер Феликс Шультесс и другие.

Российская премьера «Привет, мама» состоялась в августе 2023 года на кинофестивале в Выборге, где Дарья Савельева получила приз за лучшую женскую роль, впоследствии она также была отмечена наградой "Белый слон". Затем фильм был показан на кинофестивале в Сан-Себастьяне, в секции молодых режиссеров, а в российский прокат фильм вышел в ноябре.

Эфир в 23.10.