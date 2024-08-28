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Советский мультфильм «Мама для мамонтенка» получит продолжение

Новый анимационный фильм Александра Войтинского «Возвращение мамонтенка» станет сиквелом советского мультфильма 1981 года «Возвращение мамонтенка», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Советский мультфильм «Мама для мамонтенка» получит продолжение
© кадр из мультфильма «Мама для мамонтенка»

В центре сюжета – история сына главного героя советского мультфильма, который отправится в путешествие из Африки на Север. На этом пути его будут ждать различные испытания и опасности.

По мнению авторов «Возвращение мамонтенка», это будет роуд-муви в духе «В поисках Немо». При этом, как отмечается, уже есть договоренности по прокату фильма за рубежом.

Ранее россияне назвали самым желанным сиквелом продолжение романа «Мастер и Маргарита», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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В поисках Немо
Мама для мамонтенка
Александр Войтинский