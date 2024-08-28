Советский мультфильм «Мама для мамонтенка» получит продолжение

Новый анимационный фильм Александра Войтинского «Возвращение мамонтенка» станет сиквелом советского мультфильма 1981 года «Возвращение мамонтенка», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

© кадр из мультфильма «Мама для мамонтенка»

В центре сюжета – история сына главного героя советского мультфильма, который отправится в путешествие из Африки на Север. На этом пути его будут ждать различные испытания и опасности.

По мнению авторов «Возвращение мамонтенка», это будет роуд-муви в духе «В поисках Немо». При этом, как отмечается, уже есть договоренности по прокату фильма за рубежом.

Ранее россияне назвали самым желанным сиквелом продолжение романа «Мастер и Маргарита», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».