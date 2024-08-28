Названа дата старта съемок «Королевства кривых зеркал»

Режиссер Клим Шипенко намерен снять сказку "Королевство кривых зеркал" по одноименному произведению Виталия Губарева. Производство полнометражной картины начнется зимой 2025 года, сообщил один из продюсеров картины студии Yellow, Black and White Денис Жалинский.

© кадр из фильма «Королевство кривых зеркал»

"Мы на начальной стадии. Подготовительный период. Планируем в производство входить зимой следующего года с готовностью фильма осенью 2026 года. Бюджет у нас сейчас пока 1 млрд. Запрашиваем в этом году 300 млн рублей. В следующем году придем опять, потому что фильм дорогой", - сказал он на очной защите фильмов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.

Как отметил Шипенко, картина не будет ремейком в полном смысле слова, став, скорее, новым прочтением сказки.

"Сказочная волна, которая накрыла российский кинематограф, не оставила меня в стороне. Я рад представить вам сказку, которую вы все знаете. Уверен, что вы ее любите, у вас есть какие-то воспоминания о том, как вы ее смотрели, читали. <…> Мы действительно хотим ее по-новому прочитать, экранизировать, обновить. Это первый раз, когда я погружаюсь в жанр детского семейного кино. Хочу сказать, что это сложный жанр, потому что приходится думать, как работать одновременно с несколькими поколениями", - добавил Шипенко.

По его словам, при создании картины будут использованы современные технологии кинопроизводства.

"Уникальнейший мир зеркал. Мне кажется, что в фильме, который был сделан давно, этот мир не до конца визуализирован. Сейчас с помощью современных технологий мы будем это делать намного лучше, намного эффектнее. Придумаем массу визуальных аттракционов", - поделился Шипенко.

Продюсерами фильма также выступят Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Георгий Шабанов и другие.