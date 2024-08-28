Премьера трех короткометражек состоялась в «Художественном»

24 августа в кинотеатре «Художественный» в рамках «Ночи кино» состоялась премьера трёх короткометражных фильмов, созданных в рамках проекта «Москино» «От идеи до премьеры». Показали «Побег» Ивана Таракана, «Путь к себе» Анны Рокс и «Яшка» Александра Коваленко.

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Проект «От идеи до премьеры» прошел в три этапа. На первом этапе с 1 по 15 июля все желающие могли отправить свои идеи для короткометражек. Из 700 заявок жюри отобрало три лучшие. Второй этап — «Народный кастинг», где из более чем 500 участников отобрали 35 человек для съёмок.

Режиссеры и участники отмечают, что создание фильмов за короткий срок оказалось сложной, но вдохновляющей задачей. По мнению зрителей, фильмы получились жизненными и созвучными времени.

Организаторы планируют продолжить проект, а фильмы можно будет увидеть на платформе «VK Видео».