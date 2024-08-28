Объявлен топ-5 лучших отечественных экранизаций фантастики

Фильмы "Солярис" и "Сталкер" Андрея Тарковского оказались на вершине рейтинга отечественных экранизаций фантастики, составленного читателями литературной платформы независимых авторов "Литнет".

© кадр из фильма «Солярис»

В Топ-5 вошли "Солярис" и "Сталкер" Тарковского, "Человек-амфибия", снятый по одноименному роману советского писателя-фантаста Александра Беляева, советский телевизионный научно-фантастический сериал "Гостья из будущего" и экранизация этого года одноименной повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед". В аналогичный зарубежный список вошли "Дивергент" (2014), "Голодные игры" (2012-2015), "Звездные войны" (1977-1983), "Дюна" (2021) и "Игра Эндера" (2013).

При этом 62% опрошенных платформой людей говорят, что самым важным в фантастическом фильме для них выступают персонажи и их истории. 49% называют технологию и магию, 28% отмечают представленные в картине культуры и общества, а 23% - историю и мифологию. 11% обращают особое внимание на географию и ландшафт. В комментариях респонденты отмечают, что для них важно присутствие юмора и гармоничное сочетание всего вышеперечисленного.

«ИнтерМедиа» напоминает, что «Брат 2», «Остров» и «Брестская крепость» возглавили рейтинг лучших российских фильмов XXI века.