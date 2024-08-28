Первый канал покажет романтический сериал «Лето в городе»

Телевизионная премьера сериала «Лето в городе» состоится на Первом канале 8 сентября 2024 года. Главные роли в романтической комедии режиссера Вазгена Каграманяна исполнили Екатерина Салес, Вячеслав Чепурченко, Мария Луговая, Александр Лыков, Антон Васильев, а также Евгений Стеблов, Валентина Талызина, Ольга Науменко, Сергей Безруков, Ольга Прокофьева, Люся Чеботина и другие.

© кадр из сериала «Лето в городе»

По сюжету, молодая француженка Мари (Салес) из семьи русских эмигрантов влюбляется в москвича Павла (Чепурченко), с которым давно общается по интернету. Мари решает сделать молодому человеку сюрприз на день рождения, впервые прилетев на историческую родину. В Москве девушке неожиданно предлагают стажировку в ивент-агентстве, где работает Павел. Несмотря на успехи в сфере организации мероприятий, Мари некомфортен ритм мегаполиса, однако, что-то заставляет её остаться в России. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

Онлайн-премьера «Лета в городе» состоялась в сентябре 2023 года на Wink.

Эфир в 13.25.