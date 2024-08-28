Поселок на берегу Финского залива примет фестиваль «Кинолес»

IX фестиваль короткометражного кино "Кинолес" пройдет на берегу Финского залива в поселке Лисий нос в Санкт-Петербурге с 30 августа по 1 сентября. В 2024 году гостей фестиваля ожидает не только показ под открытым небом 10 лучших короткометражек от российских режиссеров, но и музыкальные концерты и уникальные мастер-классы, в том числе по использованию искусственного интеллекта в кинопроизводстве, рассказал на пресс-конференции в ТАСС программный директор фестиваля Николай Котяш.

"Очень насыщенная программа - можно выехать на природу всей семьей, и каждый найдет себе занятие по душе. Конечно, центральным событием и тем, вокруг чего строится фестиваль, станут вечерние кинопоказы на берегу залива. У большого экрана соберутся, по подсчетам прошлых лет, около 400 человек - наши показы всегда отличает особая атмосфера", - сказал Котяш.

По его словам, среди фильмов есть как дебютные студенческие картины, так и фильмы - победители международных фестивалей. В состав жюри в 2024 году вошли: режиссер, член Союза кинематографистов России и Гильдии кинорежиссеров России Артем Антонов, кинокритик, редактор журнала "Сеанс" Павел Пугачев, звукорежиссер, член Союза кинематографистов и Гильдии звукорежиссеров Союза кинематографистов России Марина Шейман, продюсер, основатель первого в России конкурса Ai-фильмов MyFilm48, директор отраслевого направления "Креативные индустрии" Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) Павел Перегудов. По традиции на фестивале есть и приз зрительских симпатий, который, по представлениям организаторов, сопоставим своей ценностью с главным призом, который присуждает жюри.

"Помимо конкурсной программы фильмов у нас представлена очень большая досуго-образовательная программа. Зрителей и гостей фестиваля ждут мастер-классы, которые направлены на широкую аудиторию и затрагивают разные аспекты процесса создания кино или участия в кинопроизводстве", - отметил Котяш.

Он подчеркнул, что среди великого множества представленных кинопрофессий особой популярностью у публики обычно пользуется мастер-класс от профессиональных каскадеров. Однако в 2024 году гости фестиваля смогут также поучаствовать в мастер-классе по использованию искусственного интеллекта в кинопроизводстве от одного из членов жюри Павла Перегудова.

Фестиваль "Кинолес" проводится ежегодно с 2016 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, он организован Приморским культурным центром при поддержке Фонда президентских грантов.