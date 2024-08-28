«Наше кино» планирует представить три кинокартины

Кинокомпания "Наше кино" планирует выпустить в прокат фильмы "Ждун" и "Сокровища гномов" в 2025 году, к 2026 году планируется снять фильм "Сивка-бурка". Об этом рассказал продюсер Максим Рогальский, представляя проекты на очной защите национальных фильмов для детской и семейной аудитории.

© кадр из фильма

"Фильм находится на стадии постпродакшна, выходит в прокат в первом квартале следующего года. В ролях Виктор Хориняк, Юлия Александрова и другие. <…> В конце прошлого года мы заказали технологическое исследование, которое показало очень высокую узнаваемость и положительное отношение к нашему герою [Ждуну] у абсолютного большинства опрошенных и высокие ожидания нашего фильма", - сказал он.

Он также добавил, что проект "Сивка-бурка" планируется снять в жанре семейной комедийной сказки, в основе которой лежит известная одноименная руссконародная сказка. Предварительно проведены переговоры с Павлом Табаковым и с Ангелиной Стречиной, фильм находится в подготовительном периоде. Релиз запланирован на 2026 год.

По его словам, в картине "Сокровище гномов" примет участие Никита Кологривый, жанр фильма определен как семейное, комедийное роуд-муви. Режиссером фильма выступил Александр Бабаев, сценаристы - Василий Ровенский, Федор Деревянский и Эльвира Буштец. В фильме также снялись Владимир Сычев, Анастасия Уколова, Михаил Орлов, Алиса Руденко.