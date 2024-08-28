«Смешарики» выпустили видео об аресте Павла Дурова

На официальном TikTok-канале анимационного шоу "Смешарики" появился небольшой ролик под названием "Смешарики выехали в Париж спасать друзей".

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Кого именно - догадаться несложно с учетом подписи к видео "Нам ещё не вернули стену!"

В видео Крош, Нюша и Копатыч проникли в европейские застенки с благородной миссией.

Ролик уже набрал без малого 30 000 комментариев. В частности, форсится тэг #FREEDUROV.

"Смешарики" - топовый российский проект, выходит с 2004 года. Герои - антропоморфные шарообразные существа.