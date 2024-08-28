"Смешарики" выпустили видео об аресте Павла Дурова
На официальном TikTok-канале анимационного шоу "Смешарики" появился небольшой ролик под названием "Смешарики выехали в Париж спасать друзей".
Кого именно - догадаться несложно с учетом подписи к видео "Нам ещё не вернули стену!"
В видео Крош, Нюша и Копатыч проникли в европейские застенки с благородной миссией.
Ролик уже набрал без малого 30 000 комментариев. В частности, форсится тэг #FREEDUROV.
"Смешарики" - топовый российский проект, выходит с 2004 года. Герои - антропоморфные шарообразные существа.