Опубликованы персональные постеры главных героев «Джокера 2»

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» становится всё ближе. В связи с этим компания Warner Bros. опубликовала персональные постеры главных героев ленты — Артура Флека и Харли Квинн.

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Напомним, в сиквеле Джокер выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харлин принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Сначала «Джокера 2» покажут в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре, а премьера в мировом прокате состоится 4 октября.

© Фото: Warner Bros.