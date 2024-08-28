Премьера спин-оффа мультсериала «Чик-Чирикино» состоится на ВДНХ

Свистать всех наверх, пираты и любители классных достопримечательностей и хорошей анимации! 29 августа с 19:00 до 21:00 в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ в Москве состоится премьерный показ эпизода мультсериала «Чик-Чирикино». На этот раз семья воробьёв отправится изучать Главную выставку страны. Помимо мультпоказа для посетителей пройдут занимательные активности, игры и викторина.

Местом действия новой серии стал самый загадочный и сказочный фонтан столицы. В кинозале зрители узнают, как семья воробушков побывала на ВДНХ и раскрыла тайны «Каменного цветка». Анимационные персонажи ответят на вопросы: каким мастерам удалось его создать, откуда в фонтане берётся вода и чем он может быть полезен настоящим пиратам?

Спин-офф «Воробьи в музеях» станет продолжением основного мультсериала «Чик-Чирикино». В новых эпизодах семья воробьёв посещает музеи, различные достопримечательности и известные места. Воробушки любуются картинами и архитектурными объектами, всей семьёй их обсуждают и знакомят зрителей с историями создания шедевров и их авторами.

Кроме премьеры новой серии о приключениях пернатых интеллектуалов на ВДНХ всех зрителей в течение вечера ждут занимательные развлечения.

В программе:

С 18:45 до 19:00 — сбор гостей;

С 19:00 до 20:00 — уличная анимация (подвижные игры, ростовые куклы, временные тату, работа фотозоны;

С 20:05 до 20:10 — приветственное слово от создателей мультсериала;

С 20:10 до 20:25 — мультвикторина;

С 20:25 до 21:00 — мультпоказ.

Вход по предварительной регистрации на сайте летнего кинотеатра Okko на ВДНХ.