Начались съемки ремейка «Бриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым

ТНТ запустил съемки своего очередного новогоднего фильма по мотивам советских нетленок. Новый квазиремейк телеканала - "НеБриллиантовая рука".

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Помимо прочего, канал сулит включить в шоу шутки по актуальной повестке. Главную роль - С.С. Горбункова - играет Тимур Батрутдинов.

Стоит вспомнить, что комик играл центральные роли и в предыдущих предприятиях канала аналогичного настроя: Женю Лукашина в "СамоИронии судьбы" и Буншу / Ивана Грозного - в комедии "Иван Васильевич меняет всё!" Отношение к ним у общественности сложное.

Премьера фильма "НеБриллиантовая рука" - по традиции - 31 декабря на ТНТ.