Завершены съемки 12-серийного комедийного сериала «Чудо»

Завершены съёмки 12-серийного комедийного сериала "Чудо". Режиссёр Антон Богданов ("Нормальный только я", "Ёлки 8"). Премьера запланирована на 2025 год в онлайн-кинотеатре Premier.

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По сюжету лейтенант полиции Денис Орлов (Данил Стеклов) вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков "Чудо". Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует бывший жёсткий авторитет Василий Сапогов (Филипп Янковский). Ещё в 90-е Сапог и его банда выкрали кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, куда позже была "триумфально возвращена" его подделка. Но скоро выставка федерального значения, и Денис теперь должен найти оригинал.

Антон Богданов, режиссёр-постановщик, рассказывает:

"Я уверен: как вы лодку назовете - так она и поплывет. Проект сразу пришел ко мне под названием "Чудо", никаких других вариантов мы и не рассматривали, и это сразу привлекло внимание. В этой работе для меня интересно не только то, что удалось реализовать переплетение жанров (у нас комедия с элементами детектива), но и смыслы. Линия с клубом анонимных алкоголиков важна для меня, чтобы донести главное: всё в руках человека - и рассказать о том, как люди могут помочь друг другу в сложных ситуациях".

В главных ролях в сериале - Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, а также Алина Ходжеванова, Сафия Яруллина, Алина Воронцова, Степан Девонин, Александр Ратников, Александр Лойе, Александр Тютин, Александр Мохов и другие.

Над сериалом работает та же команда, которая сняла сериалы "Балет" и "Актрисы". Это их первое сотрудничество с онлайн-кинотеатром Premier.