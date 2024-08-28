«Гладиатор 2» получил взрослый рейтинг R

Как и оригинал 2000 года, «Гладиатор 2» официально получил взрослый рейтинг R за демонстрацию высокого уровня насилия. В этом плане, судя по ранним реакциям, сиквел даже превосходит первую часть.

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Действие фильма происходит через 20 лет после первой части. В центре сюжета племянник императора Коммода Люциус, который мирно жил в Нимидии вместе с женой и ребенком. Тихая жизнь прервалась, когда римский флот вторгся и опустошил земли, а Люциуса захватили в плен. Теперь он вынужден сражаться на арене Колизея в качестве гладиатора, чтобы завоевать свободу и отомстить. Он готов избавить Рим от тиранов во власти и разрушить устоявшуюся диктатуру.

Главные роли исполнили Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и другие.

Как и в первой части режиссером выступил Ридли Скотт.

В США премьера запланирована на 22 ноября.