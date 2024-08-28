«Тягомотина в Средиземье». Критики — про 2-ой сезон «Властелина колец»

Премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится только 29 августа, однако ряд критиков уже посмотрели продолжение шоу и составили о нём мнение. В целом, новый сезон проекта был принят смешанно

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На сайте Rotten Tomatoes у продолжения сериала 83% свежести. Часть критиков ругается на скучные диалоги, плоское повествование и наличие других проблем, которые были присущи первому сезону.

«Кольца власти» остаются эпически разочаровывающими — полные поверхностного блеска и амбиций, но лишённые магии оригинальных романов Толкиена и трилогии Питера Джексона. Второй сезон «Кольца власти» — достойное продолжение первой части, хотя он и следует тревожной формуле, заложенной в первом сезоне. Большинство сцен неспособны заставить вас проникнуться в сердца и умы тех, кто населяет эту версию Средиземья. Роскошно сделанный, бесконечно красивый и достаточно содержательный, чтобы заставить вас сопереживать. Это фэнтези на высочайшем уровне. В «Кольцах власти» наконец-то появились слабые намеки на повествовательный импульс. Но второй сезон шоу, столь же великолепный, но чрезвычайно плоский. Продолжение имеет те же проблемы, что и первая часть.

Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — первые три можно будет посмотреть в день премьеры. Остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится уже 3 октября.