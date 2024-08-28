Суровый Хеллбой — на первом постере боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

Компания Dark Horse Entertainment опубликовала первый постер боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна». На нём изображён актёр Джек Кеси («Дэдпул 2», «Спасатели Малибу») в образе демона-супергероя Хеллбоя.

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Напомним, действие картины развернётся в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету Хеллбой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг (Аделин Рудольф, «Леденящие душу приключения Сабрины») объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм.

Главные роли в новом «Хеллбое» исполняют Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и Леа Макнамара. Режиссёром выступил Брайан Тейлор («Призрачный гонщик: Дух мщения»).

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится через несколько недель — 19 сентября.

Постер