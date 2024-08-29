Тим Бертон ответил на критику в адрес продолжения «Битлджуса»

Режиссер Тим Бертон ответил на критику в адрес его нового фильма — продолжения культовой картины «Битлджус». Об этом режиссер заявил в интервью порталу Deadline.

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По словам режиссера, не стоит считать новую ленту обычной попыткой заработать на громком имени оригинала.

«Это не просто сиквел ради денег, это действительно личный проект, который я искренне полюбил. Я даже не пересматривал первую часть, потому что хотел создать что-то уникальное», — сообщил известный постановщик.

Ранее стало известно, что в Сети появился финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус» (такое название получило продолжение).