Звезда «Чужого» Сигурни Уивер готова вернуться к роли Эллен Рипли

Недавно звезда «Чужого» Сигурни Уивер дала обширное интервью журналистам Deadline. В ходе разговора представители издания спросили её мнение по поводу последнего фильма франшизы с подзаголовком «Ромул».

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Также актриса заявила, что готова вернуться к роли Эллен Рипли в новой части «Чужого», если ей поступит подобное предложение.

Насколько аудитория действительно нуждается или хочет ещё один фильм о Рипли? На самом деле, я не сильно задумывалась об этом, однако если появится подобная возможность, то я бы рассмотрела её. Об этом часто говорят, но я также занята и другими делами. Рипли заслужила свой отдых.

Премьера «Чужого» состоялась в 1979 году. Фильм отметился рядом наград, среди которых премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, «Сатурн» за «Лучший научно-фантастический фильм», а также большое число других наград и номинаций.