Актера на роль нового Джеймса Бонда выберут только после режиссера

Поиск потенциальных актеров на роль агента 007 еще не начинался, так как производственная компания Eon вначале хочет определиться с режиссером и уже даже провела ряд встреч с потенциальными постановщиками.

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По данным The Telegraph, кандидат должен быть надежен и опытен, без особого личного стиля, и который не посягал бы на стиль Бонда.

Один из претендентов – Мартин Кэмпбелл. Несмотря на 80 лет он продолжает активно работать и не понаслышке знает агента 007. Именно он представил Пирса Броснана в роли Бонда в «Золотом глазе» 1995 года. А спустя 11 лет провернул то же самое с Дэниэлом Крэйгом и «Казино Рояль». Кэмпбелл прекрасно понимает персонажа и готов над ним работать в разных стилях.

Но скорее всего, выбирать будут среди более молодых режиссеров. Вот кого упоминает издание:

Эдвард Бергер, поставивший «На Западном фронте без перемен»; Келли Марсел, сценаристка, у которой будет дебют в большой режиссуре с «Веномом 3»; Барт Лэйтон («Самозванец», 2012); Дэвид Мишо (сериал «По волчьим законам»); Янн Деманж («Белый парень Рик»).

Для актеров тоже есть требования: это должен быть уже достаточно известный исполнитель, стоящий на пороге чего-то большого. Подразумевается, что этим большим и будет роль Бонда. Новых имен не называется, все те же Аарон Тейлор-Джонсон, Реге-Жан Пейдж и Джек Лоуден, уже мелькавшие в СМИ в качестве кандидатов.

Пока оптимальным выходом фильма называется 2027 год. В этом случае промежуток между фильмами составит шесть лет, что уже было в истории франшизы. Но если производство затянется, то новый фильм может выйти и гораздо позже.