Новый мультфильм про Лунтика поставил рекорд

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» поставил рекорд ещё до своей премьеры. Предпродажи билетов на картину составили 4,2 млн рублей. Эта сумма — очень приличная.

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В СМИ уточнили, что новинка показала лучший результат в сравнении со множеством предшественников, включая проекты «Финник» с предпродажами в 2,2 млн рублей, «Маша и медведь в кино: Скажите «Ой!» с 1,6 млн рублей и «Три богатыря. Ни дня без подвига», которые собрали на предварительной продаже 1,1 млн рублей.

Новый проект про Лунтика рассказывает о том, как пришелец решает отправиться домой на Луну c целью найти свою маму.

Снял нового «Лунтика» режиссёр Константин Бронзит. Премьера картины кинотеатрах России состоялась сегодня.