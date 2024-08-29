Лучший научный фильм назовут на фестивале «Кремний»

В Новосибирске стартовал конкурс «Научное кино Сибири». На три дня областной центр станет площадкой для показа научно-популярных и индустриальных работ – финалистов конкурса. Новосибирский зритель увидит 37 тематических работ, после чего жюри назовет победителей. Всего же на конкурс поступило более 90 заявок.

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По словам организаторов конкурса, больше всего фильмов было подано для рассмотрения в номинациях короткометражного и полнометражного научно-популярного кино. Интересными работами представлены направления кино индустриального. Кроме этого, в списке значились экспериментальные, анимационные работы и фильмы с использованием ИИ.

География конкурса выходит за пределы страны. На суд жюри представлены работы даже из Грузии и Ирана. По словам министра культуры Новосибирской области Юлии Шуклиной, конкурс, как и сам фестиваль «Кремний» отличается от прошлогоднего варианта.

«Меняется время и фестиваль. Надеюсь то, как мы его пересобрали в этом году, будет интересно не только нам. Мы продумали колоссальную и серьезную программу, связанную с популярным форматом, чтобы вовлечь в нашу мечту о кино в Сибири как можно больше людей», - заявила Юлия Шуклина.

По словам министра культуры, фестиваль – это еще один шаг к тому, чтобы индустриальное и научное кино Сибири заявилось на всю страну.

«Чтобы кино говорило громко, гордо, и все точно знали, что на территории России есть точка, где происходит все самое важное», - подчеркнула она.

Напомним, конкурс киноработ стал первым мероприятием в рамках фестиваля научного и индустриального кино «Кремний», который собрал представителей киноиндустрии из разных регионов страны, чтобы обсудить проблемы этого жанра и выстроить маршрут развития сибирского кино.