Лучший научный фильм назовут на фестивале «Кремний» в Новосибирске
В Новосибирске стартовал конкурс «Научное кино Сибири». На три дня областной центр станет площадкой для показа научно-популярных и индустриальных работ – финалистов конкурса. Новосибирский зритель увидит 37 тематических работ, после чего жюри назовет победителей. Всего же на конкурс поступило более 90 заявок.
По словам организаторов конкурса, больше всего фильмов было подано для рассмотрения в номинациях короткометражного и полнометражного научно-популярного кино. Интересными работами представлены направления кино индустриального. Кроме этого, в списке значились экспериментальные, анимационные работы и фильмы с использованием ИИ.
География конкурса выходит за пределы страны. На суд жюри представлены работы даже из Грузии и Ирана. По словам министра культуры Новосибирской области Юлии Шуклиной, конкурс, как и сам фестиваль «Кремний» отличается от прошлогоднего варианта.
«Меняется время и фестиваль. Надеюсь то, как мы его пересобрали в этом году, будет интересно не только нам. Мы продумали колоссальную и серьезную программу, связанную с популярным форматом, чтобы вовлечь в нашу мечту о кино в Сибири как можно больше людей», - заявила Юлия Шуклина.
По словам министра культуры, фестиваль – это еще один шаг к тому, чтобы индустриальное и научное кино Сибири заявилось на всю страну.
«Чтобы кино говорило громко, гордо, и все точно знали, что на территории России есть точка, где происходит все самое важное», - подчеркнула она.
Напомним, конкурс киноработ стал первым мероприятием в рамках фестиваля научного и индустриального кино «Кремний», который собрал представителей киноиндустрии из разных регионов страны, чтобы обсудить проблемы этого жанра и выстроить маршрут развития сибирского кино.