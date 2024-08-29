Топ-5 лучших мотивирующих фильмов

Хотели бы зарядиться мотивацией? Тогда читайте нашу подборку мотивационных фильмов от известной певицы, актрисы и блогера Полины Гренц. Смотрим, наслаждаемся и меняем жизнь к лучшему!

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Социальная сеть

Гениальный фильм одного из моих любимых режиссёров — Дэвида Финчера (его вы можете знать по «Бойцовскому клубу»). Это фильм о создании FaceBook (запрещенная в РФ соцсеть). Здесь рассказывается о совсем молодом Марке Цукерберге, который стоит у истоков создания большой корпорации. Я считаю, что актёр Джесси Айзенберг не совсем верно передал характер Марка — многие из его окружения говорили, что он не был так дерзок и смел. Однако это делает фильм только лучше, такой персонаж несомненно дает большой заряд мотивации.

Волк с Уолл-стрит

Не будем оценивать Джордана Белфорта, которого в этом фильме блестяще сыграл Ди Каприо и законность его обогащения. Фильм очень смелый, отчаянный и захватывающий. С моральной и этической точки зрения, конечно, очень много вопросов — начиная от расставания с женой и заканчивая самим видом деятельности. Но то, как это снято, заставляет только восхищаться.

Дневник Бриджит Джонс

Очень женское кино — советую посмотреть всем женщинам, особенно которые недавно пережили болезненное расставание, набрали вес или потеряли работу. Посмотрите это кино, не позволяйте себе жалеть себя слишком долго и тонуть во вредных привычках. Всё получится — нужно только начать путь к изменениям.

1+1

Обязательно смотрите французскую версию — в американской, к сожалению, нет той харизмы и доброты, сюжет стал утрированным. Главный герой — инвалид-колясочник, который имеет всё, но уже утратил радость жизни. Этот фильм поможет посмотреть на жизнь под другим углом, даст возможность проще относиться к материальным вещам и мелким неудачам. Даст надежду на лучшее и заставит двигаться дальше.

Пеле: рождение легенды

А этот фильм следует посмотреть всем, кто никак не может прийти к любимому делу. Если вы чувствуете, что вы талантливы, и хотите применять свой талант по назначению делиться им — вы сможете пробиться, даже если вы из небогатой семьи, из маленького села. Таким нам показывают Пеле — простым мальчишкой с мечтой и большой силой воли. После просмотра фильма вы не только получите мотивацию, но и сохраните приятные эмоции.