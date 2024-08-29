На Netflix вышло аниме «Терминатор Зеро»

Сегодня на Netflix состоялась премьера аниме «Терминатор Зеро». Проект получил восемь эпизодов — все они доступны для просмотра.

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Проект рассказывает про борьбу человечества и «Скайнет» в двух временных линиях: в 1997 и 2022 годах. Солдата отправляют в прошлое, чтобы защитить учёного Малкольма Ли, который работает над запуском конкурирующей системы искусственного интеллекта. Однако на Ли также охотится некий убийца из будущего, и ему приходится задуматься о моральной стороне своего изобретения.

Производством занималась известная японская студия Production I.G («Призрак в доспехах», «Кайдзю номер восемь», а также продюсерская компания Skydance.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.