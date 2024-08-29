Начались съемки сериала «Актерище» с Нагиевым и Лапенко

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о старте съёмок комедийного сериала "о крепкой мужской вражде" с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях.

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Проект называется "Актёрище" и позиционируется не только как бадди-муви, но и как сериал, поднимающий остроактуальные темы борьбы творцов и интернет-критиков, "культуры отмены" в актерской среде, а также "инклюзивности".

Главные герои - кинозвезда Вячеслав Третьяков и блогер-кинокритик Никита Кисляк, портящий ему жизнь. Актёр пытается заставить блогера удалить видео, в конце концов срываясь на публичную драку.

Теперь, чтобы восстановить репутацию и избежать суда, Третьякову придется выполнить условие врага - сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре.

В ролях также: Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин

Даты премьеры пока нет.