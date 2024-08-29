Фильм «Остров Юрьева» получил гран-при кинофестиваля «Волгоградский факел»

Жюри третьего открытого российского кинофестваля "Волгоградский факел" подвело итоги в трех конкурсных программах. Всего зрителям показали 35 работ: по 13 документальных и короткометражных игровых и девять полнометражных.

© Российская Газета

В честь близящегося 60-летия программы "Спокойной ночи, малыши!" спецприз получила телеведущая Татьяна Судец, знакомая детям прошлых лет как тетя Таня. За выдающийся вклад в актерскую профессию награжден Александр Голобородько.

Лучшим документальным фильмом признан "Анатолий Гребнев - дневники совсем не последнего сценариста". Приз прессы получила еще одна "документалка": "Горячее сердце" Анны Яновской.

- За что люблю свою профессию, так за сумасшедшие неожиданности, которые она дарит. У меня есть разные награды, даже гран-при, но приз прессы я еще никогда не получала, - сказала Яновская.

В короткометражном конкурсе первенствовала работа Андрея Васильева "С вас 6500", которую, по словам автора, сняли за три дня.

Главный приз фестиваля достался драме Александра Баршака "Остров Юрьева". Лучшая мужская роль тоже оказалась в этом фильме - дипломантом стал Егор Кенжаметов.

- Так как кино делалось очень долго, некоторые люди уже ушли из жизни, - говорит режиссер Александр Баршак. - Съемочная группа работала не за деньги. За еду и ночлег. Мы понимали, что снимаем не очень ориентированное на коммерцию кино. Очень многое рождалось на площадке, сценарий обрастал нюансами.

Два факела достались "Временам года", обе награды ушли в одну семью: Максиму Шабалину - за режиссуру, Ирине Гриневой - как лучшей актрисе.

- Самое большое счастье для режиссера - увидеть свой фильм на большом экране при полном зале. Фильм родился из мечты. И я очень рад, что этот проект состоялся. Люди поверили в него, вложили в него силы и душу. Энергия полного зала стоит того, чтобы приезжать в кинотеатр. Это непередаваемые чувства, которые не сравнить с просмотром за компьютером. Слава Богу, что есть у картины фестивальная судьба, - сказал "РГ" Шабалин.

Приз зрительских симпатий достался картине "Она танцует".

Награда от оргкомитета досталась "Мятежникам", которые должны 11 ноября выйти в прокат. Свой приз президент фестиваля Сергей Новожилов вручил актрисе Ольге Красько, представлявшей фильм "Мамино письмо".

Лучшим оператором признан Андрей Иванов, снявший фильм "Туда и обратно".