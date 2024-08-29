27 августа на платформе VK Видео состоялся эксклюзивный эфир в преддверии премьеры фильма «Подростки. Первая любовь». В нем приняли участие исполнители главных ролей Алексей Онежен и Александра Тихонова, а также режиссер Святослав Подгаевский и композитор картины DJ Грув. Охват трансляции составил уже более миллиона человек.

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Фильм «Подростки. Первая любовь» – трогательная история о светлом и искреннем чувстве первой влюбленности, которое разворачивается на фоне криминальной эпохи 1990-х годов. Прямой эфир стал отличной возможностью для поклонников актеров больше узнать о предстоящей премьере и задать свои вопросы создателям.

Святослав Подгаевский вместе с главными актерами проекта и композитором DJ Грувом рассказали о сюжете и истории создания фильма, поделились своим видением эпохи, которой он посвящен. В эфире показали трейлер, а также эксклюзивный фрагмент из фильма. Кроме того, актеры вспомнили интересные случаи со съемок, рассказали про взаимоотношения с более опытными коллегами по цеху – Еленой Лядовой, Тимофеем Трибунцевым и Никитой Кологривым.

«Это кино не про быт и криминал, это глубокая личная история, которая расскажет, как люди того времени размышляли, как формировались их взгляды, как они любили и дружили. Зритель коснется этого периода именно в эмоциональном плане», — отметил режиссер картины Святослав Подгаевский. «В последнее время нас окружает много негативных эмоций, мы все загружены ежедневными делами. И хочется, чтобы это кино разбудило те простые, но важные чувства, ради которых мы живем – любовь, дружба, вера», – делится исполнитель главной мужской роли Алексей Онежен.

Отдельное внимание уделили творчеству DJ Грува – гастролирующего артиста, диджея и композитора. Евгений, несмотря на высокую загруженность, принял участие в проекте в качестве создателя саундтрека, а также подготовил аранжировки хитовых композиций эпохи 1990-х и 2000-х, среди которых – «Верхом на звезде» Найка Борзова, «Чужие губы» группы «Руки Вверх!», «Ты не верь слезам» Шуры и многие другие. Все песни в фильме актеры исполняют самостоятельно.

«Это, наверное, был один из самых интересных и сложных проектов в моей практике, как кинокомпозитора. Сейчас много говорят о той эпохе, а рассказать о ней не пытаются. Здесь наоборот. Все, кто участвовал в создании фильма, практически выросли в 1990-х и им хотелось донести дух и вайб этого времени. И, конечно, сделать это можно в том числе с помощью музыки», – отмечает DJ Грув.

Картина «Подростки. Первая любовь» выходит в прокат 29 августа.