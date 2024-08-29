Боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом вышел в кинотеатрах России

29 августа в кинотеатрах России состоялась официальная премьера боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом. Картину можно посмотреть в большинстве киносетей страны с привычным русским дубляжом.

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Оригинальная премьера «Пчеловода» состоялась ещё в январе — фильм рассказывает о тихом на первый взгляд пчеловоде, который расстаётся с мирной жизнью, чтобы восстановить справедливость — но натыкается на секретную организацию. Режиссёром ленты выступил Дэвид Эйр («Отряд самоубийц», «Ярость» и «Форсаж»).

Лента заработала в прокате чуть больше $ 150 млн, окупив свой небольшой бюджет в размере $ 40 млн. Картина уверенно заняла первую строчке в списке самых популярных фильмов на пиратских сервисах России в первом полугодии 2024 года, обойдя «Дюну 2» и другие мировые хиты.