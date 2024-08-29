Венецианский кинофестиваль открылся внеконкурсной премьерой «Битлджус»

Венецианский кинофестиваль открылся внеконкурсной премьерой долгожданного комедийного хоррора Тима Бертона "Битлджус, Битлджус" - сиквела его знаменитого фильма 1988 года.

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Как все помнят, в первой части погибшие в автокатастрофе супруги Дитц мирно обитали в собственном имении уже в виде призраков. Но на дом к неудовольствию его усопших владельцев нашлись новые покупатели, и призраки Дитц наняли биоэкзорциста Битлджуса, чтобы тот изгнал непрошеных гостей. Картина была дивно изобретательна, очень остроумна и смешна, так что создавшая ее студия решила срочно развивать ее изрядный успех.

Но проект оказался заколдованным - он по разным причинам, включая смерть сценариста, отменялся, видоизменялся, менял сюжеты и названия. И вот наконец, 36 лет спустя после триумфальной премьеры первой части будущей дилогии, Венеция смотрит продолжение с участием того же Майкла Китона в роли сквернословящего упыря.

Как всегда бывает с сиквелами, реакция первой критики противоречива. Бурных восторгов не наблюдается, и даже в позитивных отзывах сквозит некоторое разочарование: ожидания в таких случаях неизбежно завышенные, реальность их неизбежно обманывает. В одну и ту же реку ступить, как известно, нельзя.

Предпринятое в первой части переиначивание всех правил жизни и смерти и смешная пляска на костях повторяются и в фильме 2024 года, но уже нет того вкуса новизны и художественного открытия.

Бертон снова собрал ту же восхитительную команду, включая композитора Дэнни Эльфмана. Добавил новые имена - Уиллем Дефо, Дженна Ортега, Моника Беллуччи. И опять возникли два слипшиеся мира - живых и мертвых. Между ними можно свободно перемещаться, что, отмечают критики, остается всепоглощающим удовольствием, вызывая "детский трепет". Портал Indiеwire характеризует картину как "Приключения Алисы в Стране чудес", пропущенные через "Семейку Аддамс". Сам Битлджус у 73-летнего Китона теперь тип более сдержанный, как бы помудревший и слегка меланхоличный.

После смерти мужа, отца младшенькой Астрид, хозяйка дома Лидия использует свой дар видеть призраков и ведет паранормальное телешоу "Дом привидений". И здесь критики отмечают способность Бертона не упускать ни одного шанса, чтобы запустить какой-нибудь изобретательный комический трюк с членовредительством и последующим собиранием разрозненных частей тела воедино.

"Зрелище Моники Беллуччи, скрепляющей себя степлером под Tragedy группы Bee Gees - это кино!" - восклицает критик Undiеwire.

Примерно такой же принцип собирания разрозненного воедино положен в основу композиции новой картины, представляющей собой, подобно его бродвейской версии, легкую импровизацию на темы "Битлджуса", - отмечает Variety: