Киностудия Горького планирует снять «Новейшие приключения Петрова и Васечкина»

Знаменитая советская киносерия о приключениях школьников может получить продолжение. Киностудия имени М. Горького пригласила режиссера Александра Войтинского для съемок фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа».

© «Это Кавказ»

«Киностудия Горького пригласила меня в этот потрясающий проект. Владимир Алеников, автор великого „Петрова и Васечкина“, нашел продолжение своей истории. Ребята попадают в прошлое во время экскурсии в Пятигорске, вмешиваются в историю. Они встречают там Лермонтова и узнают, что это не просто каменный памятник, который пишет стихи», — рассказал Войтинский на очной защите фильмов для детской и семейной аудитории в Фонде кино, передает ТАСС.

По сюжету два школьника попадают в XIX век, чтобы уничтожить лермонтовскую поэму «Мцыри», которую им задали учить наизусть. Увидев Лермонтова, разобравшись в отношениях с Мартыновым, они решают спасти поэму «Бородино», которую похищает Мартынов, чтобы выдать за свою. Также школьники оказываются на Бородинской битве.

Согласно экономической модели проекта, представленной создателями картины, сборы от проката ожидаются на уровне 750 миллионов рублей, а посмотреть ее могут свыше 2 миллионов зрителей.

Михаил Лермонтов (1814−1841) неоднократно бывал в Пятигорске. У подножия горы Машук состоялась дуэль Лермонтова с Мартыновым, на которой поэт погиб.