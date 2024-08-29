Шесть новинок большого кино, на которые стоит сходить

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В кинотеатрах выходят «Лунтик. Возвращение домой» и «Меган: К вашим услугам»

В четверг, 29 августа, в российских кинотеатрах стартует показ отечественного музыкального фильма «Подростки. Первая любовь» о трогательной истории любви из 1990-х. Джейсон Стэйтем занимается пасекой и борется за справедливость в боевике «Пчеловод», Меган Фокс перевоплощается в робота в фантастическом триллере «Меган: К вашим услугам». Также на экраны выйдет американский хоррор «Все мои друзья мертвы», который расскажет о загадочных смертях молодых людей по дороге на музыкальный фестиваль, и продолжение франшизы о миллиардере Ларго Винче — «Ларго Винч: Гнев прошлого». Кроме того, в кино покажут полнометражный фильм «Лунтик. Возвращение домой», в котором уже полюбившихся героев ждут новые приключения.

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© globallookpress

«Подростки. Первая любовь»

Мелодрама российского режиссёра Святослава Подгаевского переносит зрителя в атмосферу 1990-х. Музыкальный фильм, по словам постановщика, будет наполнен композициями, которые помогут лучше прочувствовать дух той эпохи.

«Вспомните, как много появилось субкультур, связанных с тем или иным направлением, сколько появилось разнообразной жанровой музыки — яркой, запоминающейся, самобытной», — рассказал Подгаевский.

В основе сюжета — история любви двух подростков из разных слоёв общества. Ольга — дочь военного, которая воспитывается под пристальным контролем строгого отца, Олег — мелкий воришка, который занимается криминалом со своими приятелями.

Отец девушки, конечно, против такого союза. Лента даёт ответы на вопросы, есть ли у такой пары совместное будущее и смогут ли подростки выдержать непростые испытания на пути к счастью.

«Наш фильм — трогательная история любви двух бунтующих подростков. Любви, за которую предстоит заплатить очень высокую цену. Мы опирались на кассовые российские мюзиклы: "Лёд", "Самый лучший день!", "Стиляги", при этом пытались вообразить 1990-е годы в несколько ином ключе, чем принято в классических фильмах об этом времени. Очень хотелось создать новый, уникальный образ 1990-х — юных, страстных и очень счастливых», — говорит продюсер фильма Иван Капитонов.

В создании ленты приняли участие Алексей Онежин («Последний богатырь», «Артек. Большое путешествие»), Александра Тихонова («Пищеблок», «Карамора»), Елена Лядова («Батя», «Измены»), Тимофей Трибунцев («Страсти по Матвею», «Метод», «Монах и бес»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», «По щучьему велению») и Олег Савостюк («Снегирь»).

«Пчеловод» (The Beekeeper)

Боевик американского режиссёра Дэвида Эйра («Патруль», «Выбивая долги») расскажет историю Адама Клэя — человека с таинственным прошлым, который пытался начать новую жизнь в тихом пригороде.

Главную роль в фильме исполняет Джейсон Стэйтем, известный в том числе по фильмам «Гнев человеческий» и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи.

По сюжету Адам Клэй арендует домик у пенсионерки, бывшей школьной учительницы Элоизы Паркер (Филишия Рашад). Он дружит с пожилой женщиной и ведёт спокойную жизнь, занимаясь разведением пчёл. Однажды миссис Паркер становится жертвой кибермошенников, которые похищают все её сбережения. Женщина, не выдержав такого удара, сводит счёты с жизнью, и это становится поворотным моментом для Клэя. Юридически преступников оказывается невозможно наказать, поэтому Адам решает отомстить им в обход закона.

Умиротворяющая атмосфера фильма в одночасье сменяется экшен-сценами, в которых Клэю приходится бороться с гангстерами, агентами ФБР и даже южноафриканскими наёмниками.

В съёмках картины приняли участие Джош Хатчерсон («Голодные игры», «57 секунд»), Тейлор Джеймс («Лига справедливости Зака Снайдера»), Джереми Айронс («Человек, который познал бесконечность») и другие. Сценаристом стал автор «Законопослушного гражданина» Курт Уиммер.

«Ларго Винч: Гнев прошлого» (Largo Winch: Le prix de l'argent)

На российские экраны выходит продолжение франшизы о приключениях миллиардера Ларго Винча — персонажа одноимённой серии франко-бельгийских комиксов. Первый фильм саги «Ларго Винч: Начало» вышел на экраны в 2008 году, а «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме» — в 2011-м.

Режиссёром третьей части стал бельгиец Оливье Массе-Депасс. Он же выступил одним из авторов сценария наряду с Джордано Гедерлини, Доменико Ла Порта и Жаном Ван Хамме.

В новой части Ларго сталкивается с ещё большими вызовами, чем прежде: враги наносят удары по его семье и бизнесу. Сюжет фильма разворачивается во время семейного отпуска, когда неизвестные похищают сына миллиардера. Ситуация осложняется банкротством империи Ларго: некогда успешный бизнесмен разом теряет всё. Кроме того, Ларго обвиняют в убийстве компаньона. Герою ничего не остаётся, кроме как начать собственное расследование, в ходе которого он обнаруживает, что на него организована охота, а похищение его сына и крушение бизнеса связаны между собой.

Главную роль в фильме вновь исполнил французский актёр Томер Сисле. Роль злодея исполнит Джеймс Франко («127 часов», «Человек-паук»).

Оливье Массе-Депасс, известный своими триллерами «Клетки» и «Материнский инстинкт», усложнил характер Ларго, отказавшись от привычной для жанра идеализации. Поэтому картина будет концептуально отличаться от предыдущих частей.

«Все мои друзья мертвы» (All My Friends Are Dead)

Американский хоррор-фильм режиссёра Маркуса Данстэна повествует о группе друзей, для которых совместная поездка на музыкальный фестиваль обернулась трагедией.

По дороге молодые люди останавливаются в арендованном доме и устраивают там грандиозную вечеринку. Однако веселье длится недолго — кто-то начинает убивать их одного за другим. Расследуя загадочные смерти своих друзей, выжившие понимают, что каждое убийство связано с семью смертными грехами. Смогут ли ребята выбраться из опасной ситуации и найти преступника?

Маркус Данстэн известен как сценарист фильмов ужасов франшизы «Коллекционер» о психопате в плюшевой маске, убивающем невинных людей. Постановщик также выступал сценаристом «Пилы 6».

«Сценарий представляет собой забавную смесь юмора и хоррора, которая придётся по душе заядлым любителям фильмов ужасов, поклонникам комедий, а также всяким зрителям-трусишкам. Фильм чем-то напоминает такие хиты, как «Счастливого дня смерти», он полон весёлых моментов и в то же время пугает, отличается умными сюжетными ходами, которые до самого конца будут вас удивлять» — так описывает картину продюсер и сценарист Джон Балдеччи.

«Меган: К вашим услугам» (Subservience)

Американская актриса Меган Фокс вновь сотрудничает с режиссёром С. К. Дэйлом в фантастическом американо-болгарском триллере. В 2021 году они вместе работали над лентой «В западне», в которой Фокс сыграла главную роль.

В новой кинокартине героиня франшизы «Трансформеры» сама предстанет в образе высокотехнологичного робота. Она помогает отцу семейства Нику (Микеле Морроне) справляться с домашними делами, пока его жена находится в больнице. Однако в какой-то момент Меган начинает обретать сознание. Теперь семья находится в смертельной опасности, потому что робот не хочет её покидать и думает, что может стать её частью.

«В фильме будет показана сторона Меган, которую мы никогда не видели раньше. Актёрский состав, который мы подбираем, выведет эту эмоциональную историю на новый уровень, и я не могу дождаться возможности показать вам всем, что мы приготовили», — говорил С. К. Дэйл.

«Лунтик. Возвращение домой»

На экраны выходит первый полнометражный фильм о знаменитом отечественном мультипликационном герое от студии «Мельница». Первый эпизод анимационного сериала о пришельце Лунтике и его друзьях — кузнечике Кузе, Миле, Пчелёнке, бабочке Элине, гусеницах Вупсене и Пупсене — был показан в 2006 году.

Картина Константина Бронзита, дважды номинированного на премию «Оскар», по его же словам, будет интересна людям разных возрастов.

«Вообще, я поступил с "Лунтиком" довольно жёстко: я сделал триллер. Конечно, детский триллер. В тот момент, когда герои начинают путешествие, к ним прилипают опасности буквально на каждом шагу. Им страшно, но они идут дальше. Всё для того, чтобы зритель с интересом смотрел историю», — рассказал постановщик.

По сюжету друзья пытаются помочь Лунтику найти маму и вернуться домой — на Луну. Для этого главному герою нужно взобраться на Чёрную гору. Однако на пути его ждёт немало трудностей, в том числе столкновение с «большим суперзлодеем».

Фильмы и сериалы
Ларго Винч: Начало
Пила 6
Коллекционер
Законопослушный гражданин
Патруль
Клетка
Стиляги
Оскар
По щучьему веленью
127 часов
Голодные игры
Человек-Паук
Измена
Трансформеры
Человек, который познал бесконечность
Монах и бес
Счастливого дня смерти
Последний богатырь
Лёд
Никита Кологривый
Алексей Онежин
Иван Капитонов
Курт Уиммер
Маркус Данстэн
Святослав Подгаевский
Джейсон Стэйтем
Константин Бронзит
Дэвид Эйр
Елена Лядова
Меган Фокс
Джереми Айронс
Тимофей Трибунцев
Джош Хатчерсон
Джеймс Тейлор
Джеймс Франко
ФБР