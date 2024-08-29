Шесть новинок большого кино, на которые стоит сходить

В четверг, 29 августа, в российских кинотеатрах стартует показ отечественного музыкального фильма «Подростки. Первая любовь» о трогательной истории любви из 1990-х. Джейсон Стэйтем занимается пасекой и борется за справедливость в боевике «Пчеловод», Меган Фокс перевоплощается в робота в фантастическом триллере «Меган: К вашим услугам». Также на экраны выйдет американский хоррор «Все мои друзья мертвы», который расскажет о загадочных смертях молодых людей по дороге на музыкальный фестиваль, и продолжение франшизы о миллиардере Ларго Винче — «Ларго Винч: Гнев прошлого». Кроме того, в кино покажут полнометражный фильм «Лунтик. Возвращение домой», в котором уже полюбившихся героев ждут новые приключения.

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«Подростки. Первая любовь»

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Мелодрама российского режиссёра Святослава Подгаевского переносит зрителя в атмосферу 1990-х. Музыкальный фильм, по словам постановщика, будет наполнен композициями, которые помогут лучше прочувствовать дух той эпохи.

«Вспомните, как много появилось субкультур, связанных с тем или иным направлением, сколько появилось разнообразной жанровой музыки — яркой, запоминающейся, самобытной», — рассказал Подгаевский.

В основе сюжета — история любви двух подростков из разных слоёв общества. Ольга — дочь военного, которая воспитывается под пристальным контролем строгого отца, Олег — мелкий воришка, который занимается криминалом со своими приятелями.

Отец девушки, конечно, против такого союза. Лента даёт ответы на вопросы, есть ли у такой пары совместное будущее и смогут ли подростки выдержать непростые испытания на пути к счастью.

«Наш фильм — трогательная история любви двух бунтующих подростков. Любви, за которую предстоит заплатить очень высокую цену. Мы опирались на кассовые российские мюзиклы: "Лёд", "Самый лучший день!", "Стиляги", при этом пытались вообразить 1990-е годы в несколько ином ключе, чем принято в классических фильмах об этом времени. Очень хотелось создать новый, уникальный образ 1990-х — юных, страстных и очень счастливых», — говорит продюсер фильма Иван Капитонов.

В создании ленты приняли участие Алексей Онежин («Последний богатырь», «Артек. Большое путешествие»), Александра Тихонова («Пищеблок», «Карамора»), Елена Лядова («Батя», «Измены»), Тимофей Трибунцев («Страсти по Матвею», «Метод», «Монах и бес»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», «По щучьему велению») и Олег Савостюк («Снегирь»).

«Пчеловод» (The Beekeeper)

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Боевик американского режиссёра Дэвида Эйра («Патруль», «Выбивая долги») расскажет историю Адама Клэя — человека с таинственным прошлым, который пытался начать новую жизнь в тихом пригороде.

Главную роль в фильме исполняет Джейсон Стэйтем, известный в том числе по фильмам «Гнев человеческий» и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи.

По сюжету Адам Клэй арендует домик у пенсионерки, бывшей школьной учительницы Элоизы Паркер (Филишия Рашад). Он дружит с пожилой женщиной и ведёт спокойную жизнь, занимаясь разведением пчёл. Однажды миссис Паркер становится жертвой кибермошенников, которые похищают все её сбережения. Женщина, не выдержав такого удара, сводит счёты с жизнью, и это становится поворотным моментом для Клэя. Юридически преступников оказывается невозможно наказать, поэтому Адам решает отомстить им в обход закона.

Умиротворяющая атмосфера фильма в одночасье сменяется экшен-сценами, в которых Клэю приходится бороться с гангстерами, агентами ФБР и даже южноафриканскими наёмниками.

В съёмках картины приняли участие Джош Хатчерсон («Голодные игры», «57 секунд»), Тейлор Джеймс («Лига справедливости Зака Снайдера»), Джереми Айронс («Человек, который познал бесконечность») и другие. Сценаристом стал автор «Законопослушного гражданина» Курт Уиммер.

«Ларго Винч: Гнев прошлого» (Largo Winch: Le prix de l'argent)

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На российские экраны выходит продолжение франшизы о приключениях миллиардера Ларго Винча — персонажа одноимённой серии франко-бельгийских комиксов. Первый фильм саги «Ларго Винч: Начало» вышел на экраны в 2008 году, а «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме» — в 2011-м.

Режиссёром третьей части стал бельгиец Оливье Массе-Депасс. Он же выступил одним из авторов сценария наряду с Джордано Гедерлини, Доменико Ла Порта и Жаном Ван Хамме.

В новой части Ларго сталкивается с ещё большими вызовами, чем прежде: враги наносят удары по его семье и бизнесу. Сюжет фильма разворачивается во время семейного отпуска, когда неизвестные похищают сына миллиардера. Ситуация осложняется банкротством империи Ларго: некогда успешный бизнесмен разом теряет всё. Кроме того, Ларго обвиняют в убийстве компаньона. Герою ничего не остаётся, кроме как начать собственное расследование, в ходе которого он обнаруживает, что на него организована охота, а похищение его сына и крушение бизнеса связаны между собой.

Главную роль в фильме вновь исполнил французский актёр Томер Сисле. Роль злодея исполнит Джеймс Франко («127 часов», «Человек-паук»).

Оливье Массе-Депасс, известный своими триллерами «Клетки» и «Материнский инстинкт», усложнил характер Ларго, отказавшись от привычной для жанра идеализации. Поэтому картина будет концептуально отличаться от предыдущих частей.

«Все мои друзья мертвы» (All My Friends Are Dead)

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Американский хоррор-фильм режиссёра Маркуса Данстэна повествует о группе друзей, для которых совместная поездка на музыкальный фестиваль обернулась трагедией.

По дороге молодые люди останавливаются в арендованном доме и устраивают там грандиозную вечеринку. Однако веселье длится недолго — кто-то начинает убивать их одного за другим. Расследуя загадочные смерти своих друзей, выжившие понимают, что каждое убийство связано с семью смертными грехами. Смогут ли ребята выбраться из опасной ситуации и найти преступника?

Маркус Данстэн известен как сценарист фильмов ужасов франшизы «Коллекционер» о психопате в плюшевой маске, убивающем невинных людей. Постановщик также выступал сценаристом «Пилы 6».

«Сценарий представляет собой забавную смесь юмора и хоррора, которая придётся по душе заядлым любителям фильмов ужасов, поклонникам комедий, а также всяким зрителям-трусишкам. Фильм чем-то напоминает такие хиты, как «Счастливого дня смерти», он полон весёлых моментов и в то же время пугает, отличается умными сюжетными ходами, которые до самого конца будут вас удивлять» — так описывает картину продюсер и сценарист Джон Балдеччи.

«Меган: К вашим услугам» (Subservience)

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Американская актриса Меган Фокс вновь сотрудничает с режиссёром С. К. Дэйлом в фантастическом американо-болгарском триллере. В 2021 году они вместе работали над лентой «В западне», в которой Фокс сыграла главную роль.

В новой кинокартине героиня франшизы «Трансформеры» сама предстанет в образе высокотехнологичного робота. Она помогает отцу семейства Нику (Микеле Морроне) справляться с домашними делами, пока его жена находится в больнице. Однако в какой-то момент Меган начинает обретать сознание. Теперь семья находится в смертельной опасности, потому что робот не хочет её покидать и думает, что может стать её частью.

«В фильме будет показана сторона Меган, которую мы никогда не видели раньше. Актёрский состав, который мы подбираем, выведет эту эмоциональную историю на новый уровень, и я не могу дождаться возможности показать вам всем, что мы приготовили», — говорил С. К. Дэйл.

«Лунтик. Возвращение домой»

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На экраны выходит первый полнометражный фильм о знаменитом отечественном мультипликационном герое от студии «Мельница». Первый эпизод анимационного сериала о пришельце Лунтике и его друзьях — кузнечике Кузе, Миле, Пчелёнке, бабочке Элине, гусеницах Вупсене и Пупсене — был показан в 2006 году.

Картина Константина Бронзита, дважды номинированного на премию «Оскар», по его же словам, будет интересна людям разных возрастов.

«Вообще, я поступил с "Лунтиком" довольно жёстко: я сделал триллер. Конечно, детский триллер. В тот момент, когда герои начинают путешествие, к ним прилипают опасности буквально на каждом шагу. Им страшно, но они идут дальше. Всё для того, чтобы зритель с интересом смотрел историю», — рассказал постановщик.

По сюжету друзья пытаются помочь Лунтику найти маму и вернуться домой — на Луну. Для этого главному герою нужно взобраться на Чёрную гору. Однако на пути его ждёт немало трудностей, в том числе столкновение с «большим суперзлодеем».