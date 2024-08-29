Вышла драма «Подростки. Первая любовь» про 1990-е с Никитой Кологривым

29 августа в России состоялась премьера фильма «Подростки. Первая любовь». Мелодраму можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны, её продолжительность составляет 1 час 42 минуты.

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Действие фильма разворачивается в 1990-х, когда люди были полны надежд на светлое и безоблачное будущее. В центре сюжета – двое молодых людей, заканчивающих школу. Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами, а Ольга — дочь военного, который контролирует каждый её шаг. Влюблённые не могут быть вместе, ведь отец Ольги считает, что с Олегом у неё будущего нет.

Главные роли в картине исполнили Алексей Онежен («Высшая мера»), Александра Тихонова («Пищеблок»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Елена Лядова («Батя») и другие актёры. Режиссёром выступил Святослав Подгаевский («Пищеблок»).