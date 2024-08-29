Топ-7 фильмов с Аленом Делоном, которые можно посмотреть онлайн

Культовый французский актер, секс-символ Франции и суперзвезда золотого века французского кино, все это — Ален Делон. На счету артиста 98 фильмов — в том числе с российскими режиссерами. Собрали в материале картины с Аленом Делоном, которые можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и PREMIER, вошедшие в базовое предложение подписки «Газпром Бонус».

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«Рокко и его братья» (1960), 18+

Овдовевшая Росарио Паронди решает перебраться вместе с четырьмя сыновьями из бедной южной Италии на север — в Милан, где живет ее старший пятый сын Рокко. Однако, приезжая к нему, она обнаруживает, что молодой человек не носит траур по умершему отцу. Отношения между родственниками накаляются после того, как Рокко влюбляется в девушку легкого поведения Надю. Фильм «Рокко и его братья» выделяется своей выразительной кинематографичностью, глубокими психологическими портретами персонажей и мощной актерской игрой, особенно в исполнении Алена Делона, Альберто Сорди и Антонио Пьетранджели. А музыка композитора Нино Рота добавляет эмоциональную глубину к сценам.

«Рокко и его братья» — любимый фильм многих культовых режиссеров. Так Фрэнсис Форд Копполла был настолько впечатлен лентой, что пригласил композитора Нино Рота написать музыку для «Крестного отца».

«Борсалино и компания» (1974), 12+

Действия фильма происходят в Марселе 1930-х. Главарь гангстерской банды возвращается в город, чтобы отомстить за смерть друга. На его пути будет много соперников, среди которых и гангстерский клан и полицейские, но он пойдет на все, чтобы справедливость восторжествовала.

«Борсалино и компания» — это продолжение французской ленты «Борсалино» (1970) с Аленом Делоном и Жаном-Полем Бельмондо. Сиквел также исследует темы дружбы, предательства и амбиций, которые были заложены в первой части. При этом в ленте органично сочетаются юмор, драма и экшен.

«Полицейская история» (1975), 18+

Фильм снят по реальной истории преступника Эмиля Бюиссона. В 1947 году он сбежал из психиатрической лечебницы. На протяжении трех лет Эмиль убил 30 человек и совершил более 100 ограблений. При этом ему удавалось ускользать из рук правоохранительных органов. Ален Делон играет детектива Роже Боринша, который пытается поймать с поличным неуловимого Бюиссона. В этой ленте Ален Делон выступил не только, как исполнитель главной роли, но и как продюсер.

«Зорро» (1975), 18+

Диего де ла Вега становится свидетелем смерти своего друга Мигеля — претендента на пост губернатора провинции Новый Арагон. Перед гибелью политик просит Диего дать клятву, что новый глава провинции не будет проливать кровь. Де ла Вега обещает отомстить за смерть товарища. Притворяясь Мигелем, он приезжает в Новый Арагон и быстро понимает, что власть захватил алчный и жестокий полковник Уэрта. Облачившись в черный плащ, маску и шляпу, Диего выходит на улицы и наказывает нечестных чиновников, защищая простой народ.

«Зорро» 1975 года продолжил традицию фильмов о героических персонажах, борющихся за справедливость. Эта версия привлекла внимание зрителей своим стилем, харизматичными персонажами и захватывающим сюжетом, и сделала Зорро культовым героем в мире кино.

«Один шанс на двоих» (1998), 18+

Любимое занятие юной Алис (Ванесса Паради) — угон автомобилей. Из-за своего увлечения она уже не раз попадала за решетку. Просидев в тюрьме восемь месяцев, Алис вышла на свободу и обнаружила кассету со странным признанием своей матери, записанным незадолго до ее смерти. Родительница поведала дочери историю о предполагаемом отце. Точнее о двух кандидатах, которые могут быть связаны с Алис кровными узами. А вот кто именно — девушка должна узнать сама. Правда претенденты на статус отца — Лео (Жан-Поль Бельмондо) и Жюльен (Ален Делон) — закоренелые холостяки и их все устраивает в жизни. Но, когда предполагаемая дочь попадает в неприятности, мужчины бросают все силы на ее спасение.

«Астерикс на Олимпийских играх» (2008), 12+

50 лет до Рождества Христова. Вся Галия под властью Римской империи. И только одна маленькая деревушка еще оказывает сопротивление. Полюбвикс без ума от греческой принцессы Ирины, но ее рука обещана — Бруту, сыну Юлия Цезаря. Чтобы отсрочить помолвку, принцесса объявляет, что выйдет замуж за победителя Олимпийских игр. Полюбвикс начинает подготовку к соревнованиям под чутким руководством Астерикса и Обеликса.

«С новым годом, мамы!» (2012), 0+

Пять новелл — смешных, трогательных, лиричных и комичных. Но все объединены общей темой — любовью к маме, главным человеком в вашей жизни. Одна из новелл, с Ириной Розановой, Павлом Волей и Аленом Делоном, была снята в Париже. Фильм «С новым годом, мамы!» — последнее появление в кино культового французского актера.