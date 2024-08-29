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Какие фильмы выходят в кино и в сети в сентябре 2024 года

Каннский боди-хоррор, в котором Маргарет Куэлли играет молодую Деми Мур, очередная адаптация комиксов про Хеллбоя, криминальная комедия с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в роли чистильщиков, масштабная экранизация «Графа Монте-Кристо», а также «Париж, Техас» Вима Вендерса, «Белая лента» Михаэля Ханеке, «Джанго» Серджио Корбуччи и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кинотеатрах и онлайн в сентябре, и рассказывает о самых интересных.

Какие фильмы выходят в сентябре
© кадр из фильма

«Ускорение» (Slingshot), реж. Микаэль Хофстрём

Где и когда смотреть: в кино — с 5 сентября

Научно-фантастический психотриллер от режиссера «1408» Микаэля Хофстрёма про космонавта, который пытается сохранить контроль над реальностью, пока его экипаж летит в направлении Титана — с, возможно, обреченной миссией. Главные роли в ленте исполнили Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Лоуренс Фишберн («Матрица») и Эмили Бичем («Да здравствует Цезарь!»).

«Белая лента» (Das weiße Band), реж. Михаэль Ханеке

Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября

Повторный прокат притчи Михаэля Ханеке о странных делах в деревушке на севере Германии накануне Первой мировой.

«Рыжий», реж. Семен Серзин

Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября

Байопик легендарного екатеринбургского поэта Бориса Рыжего, поставленный режиссером «Человека из Подольска» Семеном Серзиным. Стремление снимать музыкантов в главных ролях сохранилось: Рыжего в картине сыграл вокалист «Ночных грузчиков» и «Макулатуры» Евгений Алехин.

«Игра киллера» (The Killer's Game), реж. Джей Джей Перри

Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября

Комедийный боевик бывшего каскадера Джея Джея Перри, в котором наемный убийца нанимает лучших коллег, чтобы те с ним расправились, — после того, как получает смертельный диагноз. Когда выясняется, что в больнице просто перепутали снимки, герою приходится противостоять армии киллеров, уже взявшихся за дело. В актерский состав ленты вошли Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), София Бутелла («Экстаз»), Терри Крюс («Бруклин 9-9»), Пом Клементьефф («Стражи Галактики. Часть 2») и Бен Кингсли («Список Шиндлера»).

«Ненасытные люди» (Greedy People), реж. Потси Пончироли

Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября

Криминальная комедия про двух полицейских (Джозеф Гордон-Левитт и Химеш Патель), которые приезжают на вызов и случайно убивают хозяйку дома. Заметая следы, они обнаруживают кучу наличных — и забирают ее с собой. А затем берутся за расследование собственного преступления.

«Париж, Техас» (Paris, Texas), реж. Вим Вендерс

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Повторный прокат неовестерна Вима Вендерса о мужчине, который находится спустя четыре года после того, как пропал без вести.

«Субстанция» (The Substance), реж. Корали Фаржа

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Лучший сценарий Каннского фестиваля — 2024: боди-хоррор про увядающую знаменитость, которая решает воспользоваться нелегальным препаратом, способным временно омолаживать и улучшать тело, но сталкивается с ужасающими побочными эффектами. В главных ролях — Деми Мур, Маргарет Куэлли и Деннис Куэйд.

«Чума», реж. Дмитрий Давыдов

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Драма о двух неполных семьях (в обеих по разным причинам нет матерей), которые живут друг напротив друга в якутском селе.

«Хеллбой: Проклятие Горбуна» (Hellboy: The Crooked Man), реж. Брайан Тейлор

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Очередной перезапуск экранизаций комиксов Майка Миньолы о красном герое из пекла Хеллбое — на этот раз под руководством режиссера «Адреналина» Брайана Тейлора и c Джеком Кеси («Штамм») в главной роли. Действие картины разворачивается в 1950-е годы. По сюжету Хеллбой и его напарница обнаруживают в Аппалачах небольшую деревушку, которую одолевает опасный демон Горбун.

«Граф Монте-Кристо» (Le comte de Monte-Cristo), реж. Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Дорогая экранизация романа Александра Дюма про моряка, мстящего за свое несправедливое заключение. Роль Эдмона Дантеса исполнил звезда фильма «Ив Сен-Лоран» Пьер Нине. Отзывы — сугубо положительные.

«Ужасающий» (Terrifier), реж. Дэмиен Леоне

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Первая часть культовой инди-слэшер-франшизы про клоуна-маньяка, кромсающего своих жертв в хэллоуиновскую ночь.

«Его три дочери» (His Three Daughters), реж. Азазель Джейкобс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 20 сентября

Семейная драма о трех сестрах (Кэрри Кун, Элизабет Олсен и Наташа Лионн), которые собираются вместе, чтобы заботиться о больном отце.

«Джанго» (Django), реж. Серджио Корбуччи

Где и когда смотреть: в кино — с 26 сентября

Легендарный спагетти-вестерн Серджио Корбуччи о стрелке и проституированной женщине, которые оказываются втянуты в противостояние банды супремасистов и мексиканских революционеров. Прорывная роль Франко Неро.

«Жизнь» (Sterben), реж. Маттиас Гласнер

Где и когда смотреть: в кино — с 26 сентября

Лучший сценарий Берлинского кинофестиваля — 2024. В центре сюжета — супружеская пара, стоящая на пороге смерти, а также двое их детей, погруженные в собственные проблемы.

«Одинокие волки» (Wolfs), реж. Джон Уоттс

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 27 сентября

Экшн-комедия с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом про двух чистильщиков, которые привыкли работать в одиночку, но вынуждены объединить усилия после того, как их нанимают на одно и то же дело.

Фильмы и сериалы
Ускорение
Список Шиндлера
Матрица
Экстаз
Стражи Галактики
Ив Сен-Лоран
Да здравствует Цезарь!
Манчестер у моря
Жизнь
Маттиас Гласнер
Азазель Джейкобс
Микаэль Хофстрем
Наташа Лионн
Джек Кеси
Маргарет Куэлли
Джон Уоттс
Евгений Алехин
Дэйв Батиста
Франко Неро
Бен Кингсли
София Бутелла
Терри Крюс
Брайан Тейлор
Кэрри Кун
Дмитрий Давыдов
Семен Серзин
Александр Дюма
Джордж Клуни
Мур Деми
Брэд Питт
Джозеф Гордон-Левитт
Деннис Куэйд
Михаэль Ханеке
Netflix
Apple