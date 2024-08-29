Какие фильмы выходят в сентябре

Каннский боди-хоррор, в котором Маргарет Куэлли играет молодую Деми Мур, очередная адаптация комиксов про Хеллбоя, криминальная комедия с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в роли чистильщиков, масштабная экранизация «Графа Монте-Кристо», а также «Париж, Техас» Вима Вендерса, «Белая лента» Михаэля Ханеке, «Джанго» Серджио Корбуччи и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кинотеатрах и онлайн в сентябре, и рассказывает о самых интересных.

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«Ускорение» (Slingshot), реж. Микаэль Хофстрём

Где и когда смотреть: в кино — с 5 сентября

Научно-фантастический психотриллер от режиссера «1408» Микаэля Хофстрёма про космонавта, который пытается сохранить контроль над реальностью, пока его экипаж летит в направлении Титана — с, возможно, обреченной миссией. Главные роли в ленте исполнили Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Лоуренс Фишберн («Матрица») и Эмили Бичем («Да здравствует Цезарь!»).

«Белая лента» (Das weiße Band), реж. Михаэль Ханеке

Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября

Повторный прокат притчи Михаэля Ханеке о странных делах в деревушке на севере Германии накануне Первой мировой.

«Рыжий», реж. Семен Серзин

Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября

Байопик легендарного екатеринбургского поэта Бориса Рыжего, поставленный режиссером «Человека из Подольска» Семеном Серзиным. Стремление снимать музыкантов в главных ролях сохранилось: Рыжего в картине сыграл вокалист «Ночных грузчиков» и «Макулатуры» Евгений Алехин.

«Игра киллера» (The Killer's Game), реж. Джей Джей Перри

Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября

Комедийный боевик бывшего каскадера Джея Джея Перри, в котором наемный убийца нанимает лучших коллег, чтобы те с ним расправились, — после того, как получает смертельный диагноз. Когда выясняется, что в больнице просто перепутали снимки, герою приходится противостоять армии киллеров, уже взявшихся за дело. В актерский состав ленты вошли Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), София Бутелла («Экстаз»), Терри Крюс («Бруклин 9-9»), Пом Клементьефф («Стражи Галактики. Часть 2») и Бен Кингсли («Список Шиндлера»).

«Ненасытные люди» (Greedy People), реж. Потси Пончироли

Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября

Криминальная комедия про двух полицейских (Джозеф Гордон-Левитт и Химеш Патель), которые приезжают на вызов и случайно убивают хозяйку дома. Заметая следы, они обнаруживают кучу наличных — и забирают ее с собой. А затем берутся за расследование собственного преступления.

«Париж, Техас» (Paris, Texas), реж. Вим Вендерс

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Повторный прокат неовестерна Вима Вендерса о мужчине, который находится спустя четыре года после того, как пропал без вести.

«Субстанция» (The Substance), реж. Корали Фаржа

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Лучший сценарий Каннского фестиваля — 2024: боди-хоррор про увядающую знаменитость, которая решает воспользоваться нелегальным препаратом, способным временно омолаживать и улучшать тело, но сталкивается с ужасающими побочными эффектами. В главных ролях — Деми Мур, Маргарет Куэлли и Деннис Куэйд.

«Чума», реж. Дмитрий Давыдов

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Драма о двух неполных семьях (в обеих по разным причинам нет матерей), которые живут друг напротив друга в якутском селе.

«Хеллбой: Проклятие Горбуна» (Hellboy: The Crooked Man), реж. Брайан Тейлор

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Очередной перезапуск экранизаций комиксов Майка Миньолы о красном герое из пекла Хеллбое — на этот раз под руководством режиссера «Адреналина» Брайана Тейлора и c Джеком Кеси («Штамм») в главной роли. Действие картины разворачивается в 1950-е годы. По сюжету Хеллбой и его напарница обнаруживают в Аппалачах небольшую деревушку, которую одолевает опасный демон Горбун.

«Граф Монте-Кристо» (Le comte de Monte-Cristo), реж. Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Дорогая экранизация романа Александра Дюма про моряка, мстящего за свое несправедливое заключение. Роль Эдмона Дантеса исполнил звезда фильма «Ив Сен-Лоран» Пьер Нине. Отзывы — сугубо положительные.

«Ужасающий» (Terrifier), реж. Дэмиен Леоне

Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября

Первая часть культовой инди-слэшер-франшизы про клоуна-маньяка, кромсающего своих жертв в хэллоуиновскую ночь.

«Его три дочери» (His Three Daughters), реж. Азазель Джейкобс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 20 сентября

Семейная драма о трех сестрах (Кэрри Кун, Элизабет Олсен и Наташа Лионн), которые собираются вместе, чтобы заботиться о больном отце.

«Джанго» (Django), реж. Серджио Корбуччи

Где и когда смотреть: в кино — с 26 сентября

Легендарный спагетти-вестерн Серджио Корбуччи о стрелке и проституированной женщине, которые оказываются втянуты в противостояние банды супремасистов и мексиканских революционеров. Прорывная роль Франко Неро.

«Жизнь» (Sterben), реж. Маттиас Гласнер

Где и когда смотреть: в кино — с 26 сентября

Лучший сценарий Берлинского кинофестиваля — 2024. В центре сюжета — супружеская пара, стоящая на пороге смерти, а также двое их детей, погруженные в собственные проблемы.

«Одинокие волки» (Wolfs), реж. Джон Уоттс

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 27 сентября

Экшн-комедия с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом про двух чистильщиков, которые привыкли работать в одиночку, но вынуждены объединить усилия после того, как их нанимают на одно и то же дело.