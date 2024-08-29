Вышел русский трейлер «Часа тишины» с Марком Стронгом

Вышел русский трейлер "Часа тишины" с Юэлем Киннаманом и Марком Стронгом
Кинокомпания Парадиз представила русский трейлер триллера "Час тишины" (18+). Режиссер - Брэд Андерсон.
По сюжету произошло жестокое убийство, единственным свидетелем которого оказывается глухая женщина.
Детектив с нарушением слуха, работающий переводчиком, обнаруживает, что за преступлением стоят коррумпированные копы. Они готовы на все для устранения свидетельницы.
В ролях: Юэль Киннаман, Марк Стронг, Мекай Файфер, Майкл Эклунд, Сандра Мэй Фрэнк, Джонатан Кёнсген, Джинда Кане, Энтони Грант, Джамал Грант и другие.
В кино с 10 октября.