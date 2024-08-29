$91.44-0.04102.08-0.21
Войти в почту

Вышел русский трейлер "Часа тишины" с Юэлем Киннаманом и Марком Стронгом

Кинокомпания Парадиз представила русский трейлер триллера "Час тишины" (18+). Режиссер - Брэд Андерсон.

Вышел русский трейлер «Часа тишины» с Марком Стронгом
© globallookpress

По сюжету произошло жестокое убийство, единственным свидетелем которого оказывается глухая женщина.

Детектив с нарушением слуха, работающий переводчиком, обнаруживает, что за преступлением стоят коррумпированные копы. Они готовы на все для устранения свидетельницы.

В ролях: Юэль Киннаман, Марк Стронг, Мекай Файфер, Майкл Эклунд, Сандра Мэй Фрэнк, Джонатан Кёнсген, Джинда Кане, Энтони Грант, Джамал Грант и другие.

В кино с 10 октября.

Фильмы и сериалы
Майкл Эклунд
Юэль Киннаман
Энтони Грант
Брэд Андерсон
Марк Стронг