Что известно о третьем сезоне сериала «Белый лотос»

В ноябре 2022 года комедийно-драматический сериал «Белый лотос» продлили на третий сезон. На этот раз действие развернется в Таиланде. По традиции зрителям покажут совершенно новую историю с незнакомыми ранее персонажами. Все, что известно о будущих эпизодах шоу, а также краткое описание уже вышедших сезонов, — в материале «Ленты.ру».

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Главное о 3-м сезоне «Белого лотоса»

Оригинальное название: The White Lotus;

Дата выхода: 2025 год;

Страна: США;

Жанр: драма, комедия, детектив;

Дата выхода 1-го сезона: 11 июля 2021 года;

Производство: HBO;

Режиссер и сценарист: Майк Уайт;

Продюсеры: Майк Уайт, Ник Холл, Дэвид Бернад;

Актеры: Мюррэй Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Фред Хекинджер, Джейк Лэси, Бриттани О’Грейди, Наташа Ротуэлл, Сидни Суини, Стив Зан, Джон Грайз;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5;

Рейтинг IMDb: 8,0.

Дата выхода 3-го сезона

О том, что сериал продлили на третий сезон, стало известно в ноябре 2022 года. Его создатель Майк Уайт тогда отметил, что очень рад воссоединиться со своими «удивительно талантливыми коллегами по "Белому лотосу"».

Вместе с анонсом нового сезона «Белого лотоса» HBO опубликовал его короткий тизер. Однако производство сериала началось не сразу, а лишь в феврале 2024 года. Причиной задержки стала в том числе забастовка Гильдии сценаристов США, которая продлилась со 2 мая по 27 сентября 2023 года.

12 августа 2024 года стало известно, что съемки третьего сезона «Белого лотоса» завершились. Однако точной даты выхода объявлено не было.

Третий сезон сериала «Белый лотос» выйдет на HBO не раньше 2025 года.

В первом и втором сезонах «Белого лотоса» вышло шесть и семь эпизодов соответственно. Ожидается, что в новой части серий будет больше: об этом говорил Майк Уайт, пообещав «суперогромный сезон», который будет «длиннее, масштабнее, безумнее».

Сюжет

Изначально «Белый лотос» должен был стать мини-сериалом из шести эпизодов, но из-за огромной популярности проект решили сделать антологией. В результате каждый сезон рассказывает зрителям новую историю с незнакомыми прежде персонажами.

Первый сезон

Место действия первой части, премьера которой состоялась в июле 2021 года, — Гавайи, а именно один из элитных отелей сети «Белый лотос», филиалы которого построены по всему миру. Там собрались богатые постояльцы, в том числе:

Молодожены Шейн (Джейк Лэси) и Рэйчел Паттоны(Александра Даддарио);

Таня Маккуойд (Дженнифер Кулидж), которая хочет развеять над океаном прах своей покойной матери;

Николь (Конни Бриттон) и Марк Моссбахер (Стив Зан) с сыном Куинном (Фред Хекинджер) и дочерью Оливией (Сидни Суини);

Паула (Бриттани О’Грейди) — подруга Оливии.

Их встречает персонал, в том числе менеджер отеля «Белый лотос» Армонд (Мюррэй Бартлетт), его беременная сотрудница Лани (Джолин Парди) и менеджер спа-салона Белинда (Наташа Ротуэлл).

Гости и персонал живут своей жизнью, сталкиваясь с личными трудностями и налаживая отношения. Однако с самого начала зритель заинтригован — первый эпизод начинается с того, что в самолет загружают ящик с человеческими останками. Известно, что это происходит через неделю после заселения гостей, однако кто ушел из жизни и по какой причине, не уточняется и, чтобы это узнать, нужно досмотреть сезон до конца.

Второй сезон

На этот раз несколько тел находят в прибрежной зоне на Сицилии. Затем действие сериала возвращается на семь дней назад, когда гости заселяются в местный филиал сети «Белый лотос».

Несмотря на похожую завязку, старых персонажей во втором сезоне практически нет. Единственная оставшаяся героиня — Таня, которая в этот раз приехала на отдых со своим мужем Грегом (Джон Грайз). Кроме них, в отеле отдыхает распутный глава семьи Ди Грассо с сыном — голливудским продюсером — и внуком — выпускником Стэнфорда. В числе постояльцев также две супружеские пары — давние друзья, которые немного раздражают друг друга.

Окажется ли кто-то из героев в числе найденных на побережье тел? И является ли кто-то из персонажей виновником трагедии — зрителю предстоит узнать во втором сезоне.

Третий сезон

Информации о сюжете третьего сезона «Белого лотоса» пока практически нет. Известно, что на этот раз действие развернется в Таиланде — съемки проходили на Самуи, Пхукете и в Бангкоке.

Майк Уайт отметил, что новые эпизоды поднимут темы смерти, восточной религии и духовности.

«В первом сезоне мы уделяли особое внимание деньгам, во втором — проблемам секса, и я думаю, что третья часть будет своего рода сатирическим взглядом на смерть, довольно легким и непринужденным, по канонам восточной религии и духовности», — сказал он.

Ожидается, что в новых сериях, помимо трагедии на Сицилии, рассмотрят финал прошлого сезона.

Актеры и роли

Третий сезон сериала будет развиваться независимо от прошлых серий, поэтому актерский состав вновь изменится. Однако некоторые персонажи все же вернутся: например, Наташа Ротвелл, которая исполнила роль Белинды, спа-менеджера гавайского отеля.

«Белый Лотос», 3-й сезон: актеры

Паркер Поузи («Вам письмо», «Крик 3»);

Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «Патриот»);

Патрик Шварценеггер («Одноклассники 2», «Дорогая Элеонора»);

Сара Кэтрин Хук («Заклятье 3: По воле дьявола», «Земля монстров»);

Сэм Нивола («Идеальная пара», «Маэстро»);

Уолтон Гоггинс («Фоллаут», «Правосудие»);

Эйми Лу Вуд («Сексуальное просвещение», «Кошачьи миры Луиса Уэйна»);

Лесли Бибб («Наследие Юпитера», «Никаких добрых дел»);

Дом Хетракул («Под землей», «Железный кулак 2»);

Мишель Монаган («Плохая обезьяна», «Миссия невыполнима: Последствия»);

Тайме Таптимтонг («Спасение из тайской пещеры», «Механик: Воскрешение»).

Какие роли они исполнят, пока неизвестно.

Скандал с Милошем Биковичем

Участие в новом сезоне сериала должен был принять сербский актер с российским гражданством Милош Бикович: о том, что он сыграет роль тренера по йоге из России, стало известно в январе 2024 года. Однако уже в начале февраля телекомпания HBO решила отказаться от сотрудничества с актером.

Причиной изменения планов стала реакция пользователей соцсетей, которые массово раскритиковали идею привлечь актера к съемкам. Недовольство этим выбором высказало и Министерство иностранных дел Украины: ведомство отметило, что Бикович поддерживает Россию.

Министерство иностранных дел Сербии ответило на реакцию украинского ведомства, заявив, что их претензии необоснованны, ведь Бикович является одним из талантливейших и популярнейших актеров своего поколения.

Интересные факты о сериале

Первый сезон сериала начали снимать во время пандемии, это не лучшим образом отразилось на масштабах съемок. Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO Programming, отметила, что, несмотря на это, «Белый лотос» невероятно успешен.

«Размышляя о скромном, незаурядном происхождении "Белого лотоса" (постановке в пандемию), невозможно не восхититься тем, как Майк организовал одно из самые громких и высоко оцененных критиками шоу», — подчеркнула она;