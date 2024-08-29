Объявлен состав жюри пятого Московского курдского кинофестиваля

V Московский курдский кинофестиваль, который пройдет в Москве с 18 по 22 сентября, объявил состав жюри, туда в том числе вошли режиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова и продюсер Елена Гликман. Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля.

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"Выбирать лучший полнометражный художественный фильм будут режиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова, снявшая "Портрет в сумерках", международная премьера которого состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля; <...> актриса и режиссер Лянка Грыу, известная своими ролями в фильмах "Детям до 16", "Возвращение Мушкетеров" и сериалах "Барвиха" и "Шерлок Холмс". Председателем жюри станет продюсер художественных и документальных фильмов, а также сериалов Максим Добромыслов, работавший над проектами "Смысл жизни", "Россия-Одиссея", "Межсезонье. Сага о юности", - отметили в пресс-службе.

В жюри полнометражного документального конкурса вошли журналист и режиссер Томас Сидерис, получивший более 40 международных наград и премий за свою исследовательскую работу в области документальных фильмов, и режиссер документального кино Мизгин Арсалан из Великобритании, чей первый полнометражный фильм "Я летала, ты осталась" получил награду "Лучший документальный фильм года" от Турецкой ассоциации кинокритиков. Председателем жюри в этой секции стал режиссер, сценарист и продюсер документального и игрового кино Иван Болотников ("На Линии Игры", "Иоанн Креститель", "Идеальный музей").

Художественные короткометражки будет оценивать продюсер Елена Гликман, ("Питер ФМ", "Спитак", "На острие"), курдский продюсер, монтажер и режиссер Фекри Бароши ("Сон перед смертью", "В логове льва"), а также езидский режиссер Навзад Шехани.

Короткометражный документальный конкурс будут оценивать актриса, режиссер и писатель Ругеш Киричи, ("Долгая ночь", "Трудное решение", "Желудь"), сирийский режиссер и сценарист Шеро Хинде ("Любовь перед лицом геноцида"). Жюри будет работать под председательством курдского киноредактора Локмана Соханвера, участвовавшего во многих известных курдских и иранских фильмах.