Мария Порошина снимается в новом сезоне «Анны Медиума»

Съемки нового сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум» стартовали в конце августа 2024 года в Санкт-Петербурге. Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Евгения Симонова, Екатерина Вуличенко, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Александр Ратников, Лаура Кеосаян, Анна Михайловская, Максим Дрозд и многие другие. Режиссером вновь стала Елена Николаева.

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«ИнтерМедиа» напоминает, что главная героиня Анна Островская (Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками». Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Трубинер) – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям. И это не случайность: против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.

«В новом сезоне нашу Анну ждет важное изменение в ее женской судьбе, - рассказывает Елена Николаева. - Это, конечно, отразится и на ее способностях, и на расследованиях, и на семейной жизни. Но Анна станет только сильнее, а истории – еще интереснее и неожиданнее. Появятся и новые герои, которых, уверена, полюбят зрители».

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире канала «Россия». Второй сезон «Анны Медиума» вышел на «России» в феврале.