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Вышел первый тизер сериала Юрия Быкова о 90-х "Лихие" с Быстровым и Ткачуком

Онлайн-кинотеатры Okko и START опубликовали первый тизер сериала Юрия Быкова "Лихие" (18+).

Вышел первый тизер сериала Юрия Быкова «‎Лихие»
© РИА Новости

Сюжет нового проекта режиссёра "Дурака", "Майора", "Завода" и "Сторожа" разворачивается в трех временных периодах. Это - начало девяностых, конец того же десятилетия и наши дни.

Через драму отца и сына Лиховцевых показана "лихая" эпоха "в её жестокости и великолепии, с её надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями".

В ролях: Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Филипп Янковский, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Аскар и Ансар Ильясовы, Гела Месхи, Владимир Епифанцев, Иван Добронравов, а также сам Юрий Быков и многие другие.

В "Лихих" будет 16 серий.

Фильмы и сериалы
Дурак
Завод
Майор
Аскар Ильясов
Иван Добронравов
Кирилл Полухин
Артем Быстров
Юрий Быков
Филипп Янковский
Гела Месхи
Евгений Ткачук
Александр Обласов
Александр Голубев
Владимир Епифанцев