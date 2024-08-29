Вышел первый тизер сериала Юрия Быкова «‎Лихие»

Онлайн-кинотеатры Okko и START опубликовали первый тизер сериала Юрия Быкова "Лихие" (18+).

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Сюжет нового проекта режиссёра "Дурака", "Майора", "Завода" и "Сторожа" разворачивается в трех временных периодах. Это - начало девяностых, конец того же десятилетия и наши дни.

Через драму отца и сына Лиховцевых показана "лихая" эпоха "в её жестокости и великолепии, с её надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями".

В ролях: Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Филипп Янковский, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Аскар и Ансар Ильясовы, Гела Месхи, Владимир Епифанцев, Иван Добронравов, а также сам Юрий Быков и многие другие.

В "Лихих" будет 16 серий.