Состоялась премьера детективного сериала «Лютик и Анютик»

Премьера сериала «Лютик и Анютик» состоялась 29 августа 2024 года на медиаплатформе «Смотрим». Главные роли в многосерийном детективе режиссера Петра Амелина исполнили Ирина Розанова, Елена Цыплакова, Константин Воробьёв, Евгений Филатов, Игорь Головин, Алексей Симонов и другие.

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Куда девать инициативу, смекалку, оперативность, если тебя «выжили» с руководящей должности? Две подруги – известная журналистка Анна (Розанова) и бывшая директор школы Лютая (Цыплакова) – решают попробовать себя в роли детективов, – сообщается в синопсисе. - Первое же расследование приносит им успех. Железная логика, цепкий взгляд и масса знакомств в родном городе делают их команду непобедимой. Они раскалывают тайны опасных преступлений как орешки и могут дать фору профессионалам.

«Идея сериала проста: в любом возрасте человек может найти свое призвание, - считает режиссер Сергей Амелин. - Две старинные подруги, женщины чуть старше бальзаковского возраста, оказываются на пенсии. Обе по своей природе дамы энергичные. Им кажется, что теперь они стали никому не нужны. Но выясняется, что это не так. Неравнодушие к чужой беде, стремление к справедливости, неуемная энергия, а иногда просто любопытство, помноженные на детективные обстоятельства, в которых они оказываются, раскрывают талант сыщиков. Но детектив тут лишь сюжетная основа. Наше кино – это рассказ о человеческих отношениях. О дружбе, о любви, о ненависти. И между двумя подругами, и между людьми, которые их окружают и, конечно, между участниками каждой отдельной истории».

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«Мы с Ирой много лет дружим, - признается Елена Цыплакова. - Нам интересно даже просто общаться, а тут еще и предложили проект, где мы можем вновь вместе поработать. Это всегда очень здорово. Наши с Ирой героини – две нескучающие пенсионерки. Они неравнодушные женщины, которые все время попадают во всевозможные ситуации, становятся свидетельницами несправедливости, страшных событий. Вокруг них – сплошь знакомые люди, потому что живут они в небольшом провинциальном городке. И каждую историю Лютик и Анютик распутывают новым методом».

Телепремьера запланирована в эфире канала «Россия» в новом сезоне.