Барри Кеоган сыграет в фильме «Острые козырьки»

Как сообщают журналисты издания Deadline, Барри Кеоган («Солтберн», «Бэтмен») сыграет в фильме «Острые козырьки» c Киллианом Мёрфи. Какая именно роль достанется актёру пока не раскрывается. Вероятно, больше деталей станет известно ближе к началу производтсвенного процесса, который стартует в сентябре.

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Действия ленты развернутся в разгар Второй мировой войны. Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Премьера картины состоится в 2025 году в стриминговом сервисе Netflix. Напомним, компания работает сразу над двумя спин-оффами «Острых козырьков». События первого ответвления развернутся в Бостоне спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй проект расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.