Вышел трейлер приквела культового «Ребенка Розмари» с Джулией Гарнер

Вышел трейлер триллера "Квартира 7А" с Джулией Гарнер в главной роли. Режиссером картины выступила Натали Эрика Джеймс.

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"Квартира 7А" - приквел фильма ужасов "Ребенок Розмари" Романа Полански.

В основу сюжета положен роман Айры Левина. Пытаясь справиться с неудачами и пробиться в карьере, героиня оказывается во власти темных сил, куда ее заманивает странная парочка в обмен на обещания славы и успеха.

Также в ролях: Дайэнн Уист, Джим Стёрджесс, Кевин Макнэлли, Эндрю Бакан, Марли Сиу, Кобна Холдбрук-Смит, Рози Макьюэн и другие.

Премьера состоится 27 сентября на Paramount+.