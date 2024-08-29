Вышел трейлер приквела культового "Ребенка Розмари" с Джулией Гарнер
Вышел трейлер триллера "Квартира 7А" с Джулией Гарнер в главной роли. Режиссером картины выступила Натали Эрика Джеймс.
"Квартира 7А" - приквел фильма ужасов "Ребенок Розмари" Романа Полански.
В основу сюжета положен роман Айры Левина. Пытаясь справиться с неудачами и пробиться в карьере, героиня оказывается во власти темных сил, куда ее заманивает странная парочка в обмен на обещания славы и успеха.
Также в ролях: Дайэнн Уист, Джим Стёрджесс, Кевин Макнэлли, Эндрю Бакан, Марли Сиу, Кобна Холдбрук-Смит, Рози Макьюэн и другие.
Премьера состоится 27 сентября на Paramount+.