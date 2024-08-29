Кинокритик объяснил культовость фильма «Брат-2»

Фильмы «Брат» и «Брат-2» стали культовыми благодаря главному герою Даниле Багрову, роль которого исполнил Сергей Бодров, считает кинокритик Сергей Сычев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что этот персонаж оказался близок всем россиянам и стал для них родным. По его мнению, после выхода в свет дилогии не появилось ни одного отдаленно похожего по яркости образа.

© Кадр из фильма "Брат 2"

"Со времен дилогии «Брат» в российском кино не появилось ни одного отдаленно близкого по яркости героя, за которым все бы хотели следить. Несмотря на то, что фильмов много, в них нет такого героя как Данила Багров, который всем родной и всем брат", — пояснил Сычев.

Критик уточнил, что люди выбирают этот фильм лучшим не с художественной точки зрения. По его мнению, зрители просто вспоминают Багрова, с которым «им было хорошо». Сычев уверен, что в этом нет никакого сюрприза.

"Когда людям предлагают выбрать лучший фильм, они выбирают не лучший фильм с художественной точки зрения, потому что «Брат 2» совсем не лучший фильм нулевых. Они вспоминают героя, с которым им было хорошо, который им близок, с которым они хотят встречаться снова и снова. Поэтому они вспоминают Данилу Багрова. Никакого сюрприза тут нет, все закономерно", — заключил кинокритик.

Россияне ранее назвали лучшие отечественные фильмы 21-го века, и топ-50 возглавил «Брат-2» Алексея Балабанова. На втором месте оказалась драма Павла Лунгина «Остров», где главную роль сыграл Петр Мамонов. Его персонаж посвятил жизнь замаливанию греха из прошлого. В тройку лидеров лучших отечественных фильмов также вошла «Брестская крепость» режиссера Александра Котта.