Кинокритик назвал главный российский фильм XXI века
Главным российским фильмом XXI века является кинокартина «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева, считает кинокритик Сергей Сычев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что у этой ленты была феноменальная судьба во всем мире. По его словам, «Левиафан» единственный за все это время имел реальные шансы получить премию «Оскар».
"Если судить объективно, главным фильмом XXI века является «Левиафан» Звягинцева. У этого фильма была феноменальная судьба во всем мире, и он единственный за все это время имел реальные шансы на «Оскар» от России", — пояснил Сычев.
Критик отметил, что в России эту кинокартину посмотрели практически все. Он обратил внимание, что вокруг «Левиафана» до сих пор ходят споры.
"Это фильм, который и в России добился того, что его посмотрела вообще вся страна, до сих пор смотрят, до сих пор о нем спорят. Такого другого фильма, о котором бы спорили вот уже 10 лет, я не знаю, что говорит о том, что именно он является главным", — заключил кинокритик.
Сычев ранее заявил, что фильмы «Брат» и «Брат-2» стали культовыми благодаря главному герою Даниле Багрову, роль которого исполнил Сергей Бодров. Эксперт подчеркнул, что этот персонаж оказался близок всем россиянам и стал для них родным. По его мнению, после выхода в свет дилогии не появилось ни одного отдаленно похожего по яркости образа.