Кинокритик назвал главный российский фильм XXI века

Главным российским фильмом XXI века является кинокартина «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева, считает кинокритик Сергей Сычев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что у этой ленты была феноменальная судьба во всем мире. По его словам, «Левиафан» единственный за все это время имел реальные шансы получить премию «Оскар».

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"Если судить объективно, главным фильмом XXI века является «Левиафан» Звягинцева. У этого фильма была феноменальная судьба во всем мире, и он единственный за все это время имел реальные шансы на «Оскар» от России", — пояснил Сычев.

Критик отметил, что в России эту кинокартину посмотрели практически все. Он обратил внимание, что вокруг «Левиафана» до сих пор ходят споры.

"Это фильм, который и в России добился того, что его посмотрела вообще вся страна, до сих пор смотрят, до сих пор о нем спорят. Такого другого фильма, о котором бы спорили вот уже 10 лет, я не знаю, что говорит о том, что именно он является главным", — заключил кинокритик.

Сычев ранее заявил, что фильмы «Брат» и «Брат-2» стали культовыми благодаря главному герою Даниле Багрову, роль которого исполнил Сергей Бодров. Эксперт подчеркнул, что этот персонаж оказался близок всем россиянам и стал для них родным. По его мнению, после выхода в свет дилогии не появилось ни одного отдаленно похожего по яркости образа.