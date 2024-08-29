Apple выпустила режиссёрскую версию «Наполеона» Ридли Скотта — она идёт больше трёх часов

Компания Apple представила режиссёрскую версию фильма «Наполеон» Ридли Скотта. Лента уже доступна в онлайн-кинотеатре Apple TV+ продолжительностью 3 часа 26 минут — в полную версию вошло около 48 минут дополнительного хронометража.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Ранее постановщик ленты Ридли Скотт заявлял, что ему не хватило хронометража в 2 часа и 38 минут, чтобы рассказать историю знаменитого полководца во всех подробностях. Учитывая, что режиссёрская версия продлится больше трёх часов и будет содержать куда больше сцен, она наверняка раскроет весь потенциал картины.

Премьера «Наполеона» состоялась осенью 2023 года. Картина собрала в прокате около $ 221 млн и получила смешанные отзывы от зрителей во многом из-за скомканного монтажа и слишком быстрой смены событий.