Новый «Мир Юрского периода» получил подзаголовок и первые кадры

Кинокомпания Universal Pictures раскрыла в соцсети X (ранее Twitter), что новый «Мир Юрского периода» получил подзаголовок «Перерождение» (Rebirth). Ко всему прочему, авторы опубликовали первые кадры грядущей картины с главными героями.

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Лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока не раскрываются.

В актёрский состав вошли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года.

Первые кадры

© Universal Pictures