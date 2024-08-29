Дастин Хоффман и Лео Вудалл снимутся в триллере «Настройщик»

Лео Вудалл («Один день», «Белый лотос») и Дастин Хоффман («Человек дождя», «Девушка в лабиринте») исполнят главные роли в фильме «Настройщик» (Tuner). Как сообщает Deadline, режиссером криминального триллера станет Дэниэл Роэр: известный документалист и обладатель «Оскара» дебютирует в игровом кино.

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Сценарий, написанный Роэром и Робертом Рэмси («Большие неприятности», «Невыносимая жестокость»), рассказывает историю талантливого настройщика пианино, чья жизнь перевернулась с ног на голову, когда он обнаружил, что его навыки настройки пианино можно применить и для взлома сейфов.

Съемки начнутся в Торонто в октябре 2024 года.