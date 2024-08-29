Зачем смотреть сериал «‎Любопытная Варвара»

Когда мир переполняется злобой, люди хотят альтернативы. Хотя бы иллюзорной - в кино. Нужна передышка: нечто простодушное, внеземное и вневременное, происходящее в некотором царстве, некотором государстве. Чтобы отдохнуть душой. И можно понять, отчего за пятилетку наше кино выстрелило больше сказок, чем за всю историю. Снимает про чебурашек, богатырей, баб-яг и кощеев, про летучие корабли и волшебников изумрудных городов. Эскейпизм от реальности - всегда бегство в сказку: мол, по щучьему велению все само собой устаканится.

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Сериал "Любопытная Варвара" - пример современной простодушной сказки. Мы бежим в розовый мир, где нет плохих людей, а есть заблудившиеся, они охотно признают свои ошибки и вчерашним недругам протягивают открытую ладошку.

Это сериал, который никого "не грузит". Его щадящий хронометраж - полчаса на серию - не дает шанса ни утомиться, ни соскучиться. Его монтаж быстр, герои обаятельны. За исключением одного, с националистскими наклонностями, но его тут же исправят и он тоже станет обаятельным - словно злой Волк обернулся тем, кто он есть, т. е. Красной Шапочкой.

"Персонажи четко делятся на две группы: первая развлекается мелким жульничеством, вторая ее выслеживает".

Любопытно, что сериал 2024 года подхватил эстафету одноименного сериала 2012 года; там Елена Яковлева играла пенсионерку Варвару, возомнившую себя Шерлоком в юбке. Сериал был тоже необременителен, из зрительских отзывов запомнился такой: "Приятно под него подремать после обеда". Эстафета очевидна: простодушная, но упорная героиня оказывается умнее и прозорливее окружающих. Только теперь умнице десять лет, и она в трогательных очочках Гарри Поттера расследует четыре дела, каждое на две серии. Дела об эпидемии, разразившейся среди коров, об угнанной "Ладе", украденной скрипке и пропавшей коллекции князя Верхового, в чью честь назван городок, где все происходит, - Верховой.

Стилистика картины неотразима: всеобщее счастье среди игрушечных холмов, ручьев и пышнозеленых долин. Оператор по первой профессии, режиссер фильма Юрий Коробейников изобретательный визуалист: что ни композиция, то гибрид симметрии и сумасбродства, натуры и конструктора лего; цвета нежны, чисты и локальны, фильм кажется продолжением акварельных миров "Королевства полной луны" и "Города астероидов" Уэса Андерсона. Даже титры выдержаны в шутейном духе какой-нибудь "Розовой пантеры".

Варвара обитает в чудесной семье. У нее бабушка и дедушка (Людмила Артемьева и Виктор Бычков) - моложавые, любящие друг друга судмедэксперт и следователь. То есть тяга к следствию у нее наследственная. И еще мордатенький соседский Вася, который станет помощником во всех ее затеях, - Ватсон при Холмсе (Сергей Федоров). Есть сестра (Вероника Журавлева), хорошенькая, как Барби, и уверенная в своей власти над всеми, кто в штанах. И у нее ухажер Пашка (Максим Карушев), которого она держит на дистанции, но на привязи.

Действие развивается без артхаусных экивоков, шустро. Смотреть весело, потому что весело придумано. Прямо чувствуешь, как сценаристы с режиссером азартничают, хохочут над сюжетными ходами, и эта искренность искупает нелепости типа училки музыки, которая развлекается невесть чем. Чем именно - не скажу: спойлер. А что касается конфликтности, то персонажи четко делятся на две противостоящие группы: шустряки и следаки. Первая развлекается мелким жульничеством, вторая ее выслеживает. Перед нами детектив в формах конструктора лего.

По большому счету, шалости шустряков (отравление коров, утопление автомобилей) способны привести к большой беде. Но разве и классической Красной Шапочке не опасно в темном лесу? И разве Иван-дурак, который, не слезая с печи, семерых убивахом, нашел самую эффективную жизненную позицию? Сказки - ложь, но и намек, они предполагают чувство юмора, любовь к парадоксу, к условности и не предполагают обостренной бдительности - иначе от мирового фольклора ничего не останется.

Об актерах сериала можно сказать только самое доброе. Они - команда. Живут в едином ритме. Понимают и умножают юмор. Юные создания от детишек до подростков предельно органичны. Старшие без грима молоды. Верховодит, понятно, любопытная Варвара - ее играет десятилетняя Полина Айнутдинова, актриса уже опытная, и она хороша в этой энергетически заряженной роли, выдерживая необходимую здесь простодушную интонацию, и ее органике уступает только ее дикция.

Это сериал, в котором есть все для зрительского счастья: первая любовь и рубиновая свадьба, малиновая "Лада" и малиновый закат, говорящий ворон и ключ под гусем, застольные беседы с призраками и бегающее чучело, молоко с содой и дефицит слабительного, цирк, вамп и скрипка. Рекомендуется веселым и находчивым. Занудам и придирам не рекомендуется.