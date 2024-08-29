В Оренбурге завершился XVII кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард"

XVII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" завершился в Оренбурге. Лучшим фильмом международной программы стала картина "Да пошлет Бог сына" Амджада Аль Рашида (Иордания/Франция/Саудовская Аравия/Катар), а лучшим фильмом российского конкурса жюри признало работу Малики Мухамеджан "Ласточка", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

© unsplash

"Заканчивается XVII кинофестиваль, так быстро пролетело время, за которое мы посмотрели 125 картин не только в кинотеатрах, но и под открытым небом. И эта практика была успешной. 30 тысяч оренбуржцев познакомились с отечественными фильмами и кинокартинами наших гостей. Мы все обогатились - стали умнее, добрее. Спасибо за это фестивалю!" - сказала вице-губернатор региона по социальной политике Татьяна Савинова.

По данным правительства Оренбургской области, в международном конкурсе лучшим фильмом был признан "Да пошлет Бог сына" режиссера Амджада Аль Рашида (Иордания/ Франция/Саудовская Аравия/Катар) о кризисе патриархальных законов Иордании о наследовании. Лучшая работа режиссера была отмечена в кинокартине Сиддартхи Джатлы в фильме "Во чреве тигра" (Индия), лучшая женская роль - Мона Хава (Иордания) в фильме "Да пошлет Бог сына", а лучшая мужская роль - Трегель Болд-Эрдэне в фильме "Город ветра" (Монголия).

В открытом российском конкурсе "Сплетенные параллели" победителем стал фильм "Ласточка" режиссера Малики Мухамеджан о любовном многоугольнике. Лучшим режиссером был признан Роман Михайлов с картиной "Надо снимать фильмы о любви", лучшая женская роль досталась Марианне Шульц за роль в фильме "Эра", а лучшая мужская роль - Ньургуну Бэчигэну за роль в фильме "Там, где танцуют стерхи".

Также в конкурсе короткометражных фильмов победила киноработа Марии Сафроновой "Чадо". Кроме того, народный артист СССР Олег Стриженов, народная артистка РФ, режиссер, сценарист и актриса Светлана Дружинина и народный артист РФ, оператор Анатолий Мукасей получили приз "За вклад в киноискусство".

О фестивале

В Год семьи лейтмотивом основных событий XVII Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" стали семейные ценности. Была организована одноименная внеконкурсная программа, в которую вошли две картины: "Мухадракон" режиссера Татьяны Колгановой и лента "Туда и обратно" режиссера Олега Асадулина. Также в программу вошли 49 работ фестиваля анимационных фильмов "Суздальфест", а в рамках внеконкурсной программы "Сделано в России" киностудия "Союзмультфильм" показала девять анимационных лент советских времен.

Внеконкурсная программа "Наши меньшие друзья" была посвящена людям, спасавшим животных во время весеннего паводка в Оренбуржье. В нее вошли кинокартины золотого фонда советского детского кино "Ко мне, Мухтар", "Белый Бим Черное ухо", "Пограничный пес Алый" и "Белый клык". Также в 2024 году Оренбуржье отмечает 280 лет со дня образования Оренбургской губернии и 90-летие Оренбургской области. Этим датам была посвящена внеконкурсная программа "Жемчужины Оренбуржья" с фильмами, в числе создателей и актеров которых - уроженцы региона.

В событиях кинофестиваля приняли участие более 3 тыс. гостей, в том числе из Монголии, Марокко и Индии. За семь дней фестиваля состоялось 80 кинопоказов. Несколько творческих встреч провели гости фестиваля - оператор-постановщик Анатолий Мукасей, актеры Дмитрий Харатьян, Владимир Стержаков и Андрей Чернышов.