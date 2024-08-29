Что известно о фильме «Холоп из Парижа»

Осенью 2024 года в российский прокат выйдет «Холоп из Парижа». Это французский ремейк фильма Клима Шипенко «Холоп», который увидел свет в 2019 году. Комедия с Милошем Биковичем в главной роли стала настоящим народным хитом — ее сборы в прокате превысили три миллиарда рублей. До 2023 года «Холоп» оставался самой кассовой лентой России. В 2024 году вышел сиквел фильма, который показал еще более впечатляющий результат. «Лента.ру» рассказывает, что известно о французской адаптации «Холопа», кто в ней сыграет и когда «Холопа из Парижа» можно будет посмотреть на больших экранах.

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«Холоп из Парижа»: главное

Оригинальное название: Le larbin;

Страна: Франция;

Жанр: комедия;

Режиссеры: Александр Шарло и Франк Манье;

Год выхода: 2024;

Покажут ли в России: да;

Длительность: 1 час 49 минут;

Рейтинг IMDb: 5.5;

В главных ролях: Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие;

Основа: фильм Клима Шипенко «Холоп».

Дата выхода

Первыми фильм «Холоп из Парижа» Австралии — там картина вышла в прокат 7 марта 2024 года. После этого комедию показали в Польше, Бельгии и Венгрии. На родине, во Франции, ремейк «Холопа» презентовали 17 июля. В мировом прокате картина собрала почти два миллиона долларов.

Ожидалось, что «Холоп из Парижа» выйдет в отечественный прокат в августе 2024 года, однако позже стало известно, что в отечественных кинотеатрах фильм покажут осенью 2024-го.

Российская премьера фильма «Холоп из Парижа» состоится 12 сентября 2024 года.

За дистрибуцию картины отвечает компания «Централ Партнершип». Русскоязычный трейлер картины был опубликован на ее YouTube-канале 16 августа 2024 года.

Кстати, изначально ремейк должен был называться «Холоп. Однажды во Франции». А в оригинале фильм носит название Le labrin, то есть «Лакей» или «Прислужник».

Сюжет

В центре сюжета, как и в оригинальном «Холопе», находится избалованный мажор из обеспеченной семьи. Луи (Одран Каттен) привык сорить деньгами и проводить все время на тусовках. Для своих похождений он чаще всего выбирает шикарные номера отелей, которыми владеет его отец (Кад Мерад).

Однако выходки Луи начинают угрожать бизнесу. В итоге недовольный поведением родитель решает преподать безответственному сыну урок.

Отец использует средства кино, чтобы воссоздать эпоху Людовика XIV и перенести туда сына.

Когда молодой мажор приходит в себя после очередной гулянки, он понимает, что попал в прошлое — в королевском Версале к нему относятся как к прислуге. Напуганный герой пытается вернуться в привычное будущее, но не понимает, как это сделать. За приключениями непутевого Луи по камерам следит его отец, который хочет вернуть своего сына на правильный путь, а также целая съемочная группа.

По словам режиссера картины Александра Шарло, «Холоп из Парижа» будет переносить героев то в прошлое, то в современность. Иногда герои будут находиться в нашем и другом времени одновременно.

«Это тройное дно стало для нас отличной игровой площадкой», — поделился Шарло.

О чем был оригинальный «Холоп»

Фильм «Холоп» рассказывал историю мажора Гриши (Милош Бикович), который привык вести разгульный образ жизни. Его безответственные выходки вынудили отца Гриши, бизнесмена Павла (Александр Самойленко), разработать необычный план по исправлению непутевого сына. Вместе со своим давним другом психологом Левой (Иван Охлобыстин) он строит целую деревню в антураже XIX века.

Гриша попадает в подстроенную аварию и приходит в себя уже в атмосфере крепостной России. Смена эпохи хоть и пугает мажора, но поначалу не заставляет его изменить свои взгляды на жизнь.

Все меняется, когда Гриша встречает Лизу (Александра Бортич) — ветеринара, которая работает на проекте по его перевоспитанию. Постепенно между молодыми людьми вспыхивают чувства, хотя это и противоречит заранее заготовленному сценарию.

В итоге изменившийся Гриша возвращается в наше время и начинает по-настоящему встречаться с Лизой. Отец Гриши Павел тоже находит свое счастье — в финале картины он берет в жены продюсера Анастасию (Мария Миронова), которая руководила процессом перевоспитания.

Проект Павла, Левы и Анастасии получает второе дыхание. В искусственно созданную деревню приводят нового мажора, а частью команды по перевоспитанию становится и сам Гриша.

Создатели

За производство французской версии «Холопа» отвечает студия SND (SND Groupe M6). Среди работ компании — фильмы «Расправь крылья», «Дружить по-русски!», а также мультфильмы «Викинг Вик» и «Леди Баг и супер-Кот: Пробуждение силы».

Режиссерами картины стали Александр Шарло и Франк Манье. «Холоп из Парижа» — не первая их совместная работа. В 2013 году они сняли фильм «Буль и Билл», семейную комедию о мальчике и его собаке, основанную на одноименном комиксе из Бельгии.

По словам Франка Манье, центральной темой картины стало воспитание детей в современном мире. Режиссер отметил, что сейчас в семьях часто недостает коммуникации — используя принцип басни, «Холоп из Парижа» расскажет об этих межпоколенческих проблемах.

Помимо Шарло и Манье, над сценарием картины работали авторы оригинального «Холопа» — Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков. Оператором картины стал Янник Рессижеак («Любовь без пересадок»).

Зарубежные ремейки «Холопа»

О создании зарубежных версий российского хита заговорили в 2021 году. Тогда стало известно, что ремейки «Холопа» выпустят в семи странах — об этом рассказал генеральный директор компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин.

В каких странах могут выйти ремейки «Холопа»

Мексика;

Южная Корея;

Япония;

Испания;

Польша;

Индия;

Франция.

Кстати, у «Холопа» уже есть одна зарубежная адаптация — картину о жизни избалованного мажора сняли в Монголии. По сюжету, главный герой по имени Дамиран (Одхуу Тэмуужин) попал в средневековую монгольскую деревню, которую создали специально для его перевоспитания.

В 2023 году вышел ремейк «Холопа» под названием «Холоп. Однажды в Монголии».

Картину хвалили за красочные костюмы и декорации, но ругали за неубедительную актерскую игру. Рейтинг монгольского «Холопа» на «Кинопоиске» составляет 6.1 балла.

Летом 2024-го ремейк «Холопа» также Турции. Главного героя сыграл Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата из сериала «Постучись в мою дверь». Герой Бюрсина по имени Мете — мажор из Стамбула, который перенесся в XVI век и стал конюхом при дворе султана Сулеймана.

Режиссер оригинального фильма Клим Шипенко признался, что его очень радует появление зарубежных ремейков картины.

«Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег», — Клим Шипенко, режиссер фильма «Холоп».

Актерский состав

Роль надменного юноши Луи во французской адаптации «Холопа» досталась 29-летнему Одрану Каттену. До «Холопа из Парижа» Каттен неоднократно работал в драматических проектах, но теперь решил сконцентрироваться на комедийном жанре. Среди самых известных работ актера — роли в драме «Голиаф» и сериале «Филармония».

Какие актеры сыграют в фильме «Холоп из Парижа»

Одран Каттен («Голиаф») — Луи Кастен, избалованный и высокомерный юноша, который отправляется в прошлое на перевоспитание;

Кад Мерад («Бобро пожаловать!») — Жан-Франсуа Кастен, отец Луи и гендиректор крупной сети люксовых отелей;

Кловис Корнийяк («Горизонт в огне») — Кристиан Пармантье, руководитель съемочной группы, которая переносит Луи в эпоху Людовика XIV;

Изабель Карре («Анонимные романтики») — Хелен;

Джейд Педри («Бальтазар») — Лисон / Лиза;

Марк Ризо («Кое-что еще») — Сильвен / Кевин;

Клара Жоли («Мажоры на мели») — Изабо / Сандра;

Симон Ларварон («Эмили в Париже») — Эстьен / Тибо;

Кристиан Эк («День восьмой») — Бовилен.

В касте картины также заявлены Стефан Войтович («Голос семьи Белье»), Александр Страйгер («Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"»), Франсуа Жирар («Мунч») и другие.