Топ-15 лучших комедий на вечер

Один из способов приятно провести вечер — посвятить его просмотру хорошего кино. Когда нет сил с головой погружаться в глубокие драмы, на помощь приходят комедийные ленты: за просмотром веселого фильма время летит незаметно, а все проблемы улетучиваются. «Лента.ру» делится подборкой самых смешных комедий на любой вкус, снятых в России и за рубежом. В нашем топе комедий нет нашумевших «Холопа» и «Мальчишника в Вегасе», однако картины из этого списка ничем не уступают громким хитам.

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Зарубежные комедии

«Трасса 60»

Год выхода: 2002;

Оригинальное название: Interstate 60;

Режиссер: Боб Гейл;

Жанр: фэнтези, комедия, драма, приключенческий детектив;

Длительность: 1 час 56 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0;

Рейтинг IMDb: 7.6;

В главных ролях: Джеймс Марсден, Гари Олдман, Эми Смарт, Курт Рассел.

Этот фильм вошел в список лучших комедий XXI века. Необычное роуд-муви и поучительная притча в одном флаконе.

В Америке есть собственный аналог джинна, исполняющего желания, — некий О. Ж. Грант (Гэри Олдман). Это чудаковатый и эксцентричный волшебник, способный исполнить любую прихоть человека. При этом Грант обожает жестокие шутки, из-за которых любое, даже самое безобидное желание, переворачивается с ног на голову.

С этим трикстером и знакомится главный герой картины — молодой Нил Оливер (Джеймс Мардсен). Нила полностью устраивает его жизнь: у него есть богатые родители, хорошие карьерные перспективы и красавица-невеста. Однако из головы юноши не выходит загадочный образ — каждую ночь ему снится очаровательная незнакомка.

О. Ж. Грант приглашает Нила в опасное приключение — путешествие по трассе 60, которой нет на дорожных картах. Вместе с волшебником молодой человек отправляется на поиски таинственной девушки — ему предстоит увидеть людей, чьи желания обернулись против них, и доказать, что он готов к встрече со своей судьбой.

«Правила съема: Метод Хитча»

Год выхода: 2005;

Оригинальное название: Hitch;

Режиссер: Энди Теннант;

Жанр: комедия, мелодрама;

Длительность: 1 час 57 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8;

Рейтинг IMDb: 6.6;

В главных ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, Кевин Джеймс, Эмбер Валлетта.

Остроумная комедия о том, как на самом деле устроена любовь. В роли изобретательного ловеласа Алекса Хитченса (или просто Хитч) — Уилл Смит.

Он — настоящий мастер свиданий и легенда Нью-Йорка, которого прозвали Доктор Сват. Его способ зарабатывать на жизнь необычен: Хитч обучает других мужчин искусству обольщения — его клиенты всегда добиваются женщин мечты.

За помощью к непревзойденному Доктору Свату обращается стеснительный банкир Альберт Бреннеман (Кевин Джеймс), который влюблен в богатую и знаменитую Аллегру Коул (Эмбер Валлетта). Хитч берется за сложное дело, но в процессе встречает Сару (Ева Мендес) — сообразительную журналистику светской хроники. Попытки впечатлить девушку заканчиваются провалом, однако это только подогревает интерес Алекса.

Мастер обольщения понимает, что неравнодушен к проницательной Саре, а та в свою очередь начинает расследование, чтобы установить личность загадочного Доктора Свата.

«Эван Всемогущий»

Год выхода: 2007;

Оригинальное название: Evan Almighty;

Режиссер: Том Шэдьяк;

Жанр: комедия, фэнтези;

Длительность: 1 час 36 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1;

Рейтинг IMDb: 5.4;

В главных ролях: Стив Карелл, Морган Фриман, Лорен Грэм, Джонни Симмонс.

Продолжение культовой комедии с Джимом Керри «Брюс Всемогущий». В этот раз в центре сюжета оказывается журналист Эван Бакстер (Стив Карелл) — это его наделенный божественной силой Брюс заставлял нести чепуху в прямом эфире.

После событий «Брюса Всемогущего» ведущий ушел с телевидения, вместе с семьей переехал в пригород Вашингтона и начал строить политическую карьеру. Эван стал одним из конгрессменов США и стремится закрепиться в рядах американской элиты. Однако планам Бакстера не суждено сбыться.

В один момент он встречается с Богом (Морган Фримен), который поручает ему важную миссию: Эван должен построить ковчег, чтобы спасти людей и животных от грядущего потопа. Поначалу Бакстер скептически относится к роли «нового Ноя», однако постепенно понимает, что не в силах избежать божьей воли.

«Впритык»

Год выхода: 2010;

Оригинальное название: Due Date;

Режиссер: Тодд Филлипс;

Жанр: комедия, роуд-муви;

Длительность: 1 час 35 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2;

Рейтинг IMDb: 6.5;

В главных ролях: Роберт Дауни-мл. и Зак Галифианакис.

Необычное и веселое роуд-муви с прекрасным актерским составом. Режиссер — Тодд Филлипс, автор легендарного «Мальчишника в Вегасе» и номинированного на «Оскар» «Джокера».

Рассудительный и практичный Питер Хайман (Роберт Дауни-мл.) спешит как можно скорее вернуться домой из командировки — там его ждет жена, которая со дня на день должна родить. В аэропорту Питер знакомится с Итаном Трембле (Зак Галифианакис) — начинающим актером, который собирается покорить Голливуд, и его бульдогом Санни. Из-за глупости Итана обоих героев высаживают из самолета, а Питер остается без денег и документов. Единственный способ вернуться домой до родов — проехать автостопом через всю страну.

Рассудительный бизнесмен, не в меру общительный актер-неудачник и неуправляемый пес вынуждены объединиться, чтобы отправиться в путешествие по США. «Впритык» — история о попытках совместить несовместимое, наполненная юмором на грани.

«Шутки в сторону»

Год выхода: 2012;

Оригинальное название: De l'autre côté du périph;

Режиссер: Давид Шарон;

Жанр: комедия, криминальный детектив;

Длительность: 1 час 36 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4;

Рейтинг IMDb: 5.8;

В главных ролях: Омар Си, Лоран Лафитт, Сабрина Уазани, Лионель Абелански.

Комедийный детектив о двух совершенно разных полицейских, которые вынуждены объединиться, чтобы раскрыть важное дело. В роли одного из детективов — харизматичный Омар Си («1+1»).

В городке Бабиньи под Парижем находят труп жены одного из влиятельных французских чиновников. Чтобы расследовать ужасное преступление, на место прибывает капитан Франсуа Морже (Лоран Лафитт) — выдающийся сотрудник полиции с кристально чистой репутацией. В Бабиньи он знакомится с местным детективом, который тоже работает над этим делом.

Дерзкий и своенравный коп Усман Дьякате (Омар Си) привык существовать по собственным законам и пренебрегать правилами — его, в отличие от Франсуа, совершенно не интересует продвижение по службе, а потому он всегда действует так, как хочет, а не так, как положено. Чтобы раскрыть преступление, двум непохожим полицейским приходится работать сообща — вместе они исследуют как бедные окраины Парижа, так и места, где собираются сливки французского общества.

Несмотря на то что сюжетная завязка этого бадди-муви выглядит довольно обычно, «Шутки в сторону» смотрится на удивление самобытно. Интереса происходящему на экране добавляет французский колорит и понятный юмор.

«Superнянь»

Год выхода: 2014;

Оригинальное название: Babysitting;

Режиссеры: Николя Бенаму и Филипп Лашо;

Жанр: комедия;

Длительность: 1 час 24 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9;

Рейтинг IMDb: 6.7;

В главных ролях: Филипп Лашо, Алис Давид, Венсан Дезанья, Тарек Будали.

Легкая французская комедия о парне, которому поневоле пришлось примерить на себя роль няньки.

Обаятельный неудачник Фрэнк (Филипп Лашо) получает важное поручение от своего босса Марка (Жерар Жюньо). Начальник уезжает на выходные вместе с женой и просит подчиненного присмотреть за своим хулиганистым сыном Реми (Энцо Томазини). Фрэнк соглашается помочь, однако уже на следующее утро босса и его супругу будит звонок из полиции.

Всего за день их отсутствия произошло нечто ужасное: дом перевернут с ног на голову, а Реми исчез. События прошлой ночи удается восстановить с помощью видеокамеры, найденной на месте случившегося. Оказывается, Фрэнком была устроена грандиозная вечеринка в честь тридцатилетия прямо в доме своего начальника. Марк и его жена изучают запись, чтобы узнать, что на самом деле произошло во время сумасшедшей тусовки подчиненного.

«Полтора шпиона»

Год выхода: 2016;

Оригинальное название: Central Intelligence;

Режиссер: Роусон Маршалл Тербер;

Жанр: комедия, криминальный боевик;

Длительность: 1 час 47 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3;

Рейтинг IMDb: 6.3;

В главных ролях: Дуэйн Джонсон и Кевин Харт.

Остроумная комедия со Скалой в роли неуязвимого секретного агента. Эффектные, но местами нелепые перестрелки, атмосфера олдскульных боевиков и понятный юмор.

В детстве неуклюжий толстяк Боб (Дуэйн Джонсон) был настоящим неудачником. Мальчика часто дразнили и задирали сверстники, а единственным, кто встал на его защиту, был всеобщий любимчик Келвин (Кевин Харт).

Прошло время, и скромный Боб обзавелся идеальным мускулистым телом, стал супершпионом. Чтобы справиться с очередным опасным заданием, он обращается за помощью к бывшему однокласснику, который всегда считался талантливым математиком.

У Келвина, в отличие от Боба, взрослая жизнь не задалась — он работает простым бухгалтером и уверен, что все успехи остались далеко в прошлом. И все же давним друзьям, которые не виделись со школы, придется объединиться, чтобы спасти мир, — только вместе они способны отыскать и обезвредить опасного шпиона.

«Убийство на яхте»

Год выхода: 2019;

Оригинальное название: Murder Mystery;

Режиссер: Кайл Ньюачек;

Жанр: криминальный детектив, комедия;

Длительность: 1 час 37 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4;

Рейтинг IMDb: 6.0;

В главных ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Люк Эванс, Теренс Стэмп, Джемма Артертон.

Детективная комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.

Полицейский Ник (Адам Сэндлер) и парикмахерша Одри Шпиц (Дженнифер Энистон) женаты уже пятнадцать лет — они все еще любят друг друга, хотя и не могут обойтись без вранья и ссор. Чтобы наладить отношения, Ник дарит жене поездку во Францию.

Во время долгого полета Одри знакомится с британским аристократом Чарльзом (Люк Эванс) — он приглашает семейную пару отдохнуть на яхте его богатого дяди, и Шпицы охотно принимают приглашение. Ник и Одри оказываются в высшем обществе, но веселье длится недолго — дядя Чарльза загадочным образом лишается жизни.

Под подозрение французского следствия прежде всего попадает пара из Америки. Одри, которая обожает детективные романы, решает начать собственное расследование и снять обвинения с себя и мужа. Несмотря на то что на борту яхты собрались сливки общества, у каждого из гостей есть свои мотивы.

«При чем тут любовь?»

Год выхода: 2022;

Оригинальное название: What's Love Got to Do with It?;

Режиссер: Шекхар Капур;

Жанр: мелодрама, комедия;

Длительность: 1 час 48 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4;

Рейтинг IMDb: 6.3;

В главных ролях: Лили Джеймс, Шазад Латиф, Шабана Азми, Эмма Томпсон.

Романтическая комедия с элементами мелодрамы — легкая и трогательная история о любви, дружбе и искренности.

Зои (Лили Джеймс) и Казим (Шазад Латиф) выросли вместе — еще в детстве они превратились из простых соседей в лучших друзей. Кажется, они похожи абсолютно во всем — одинаково верят в настоящую любовь и мечтают создать крепкие семьи.

Пока Зои пытается найти свою вторую половинку в шумном Лондоне, Казим принимает неожиданное решение. Он собирается жениться на абсолютно незнакомой девушке, которую для него выбрали родители. Казим едет в Пакистан к невесте — чтобы соблюсти все национальные обычаи, он должен сыграть свадьбу на родине.

Зои не верит в любовь по договоренности, но хочет поддержать лучшего друга и вместе с ним отправляется в путешествие. Девушка берет с собой камеру, чтобы снять документальный фильм о свадьбе Казима — она хочет разобраться, есть ли в таком браке место для настоящих чувств.

«Операция "Фортуна": Искусство побеждать»

Год выхода: 2023;

Оригинальное название: Operation Fortune: Ruse de Guerre;

Режиссер: Гай Ричи;

Жанр: комедийный боевик;

Длительность: 1 час 54 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1;

Рейтинг IMDb: 6.3;

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес.

Комедийный боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. «Операция "Фортуна"» стала самым популярным фильмом 2023 года на «Кинопоиске» и одной из лучших комедий 2023 года.

Сотрудник британской разведки Орсон Форчун (Джейсон Стэйтем) не успевает в полной мере насладиться отпуском — его вновь вызывают на опасное задание. В этот раз специальному агенту необходимо отыскать смертельно опасное оружие, которое похитили из секретной лаборатории. От успеха миссии зависит ни много ни мало судьба всего человечества.

Форчун понимает, что в одиночку ему не справиться, и собирает команду из лучших оперативников мира. Еще одним участником операции внезапно становится знаменитый актер Дэнни Франческо (Джош Хартнетт). Его решено использовать в качестве прикрытия — один из подозреваемых без ума от голливудских звезд.

Лучшие зарубежные комедии на вечер: что еще посмотреть

«Реальные упыри»;

«Шпион»;

«Клик: С пультом по жизни»;

«Идиократия»;

«Я все еще здесь».

Российские комедии

«День радио»

Год выхода: 2008;

Режиссер: Дмитрий Дьяченко;

Жанр: комедия;

Длительность: 1 час 38 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7;

Рейтинг IMDb: 7.3;

В главных ролях: Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов, Михаил Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом), Нонна Гришаева.

Фильм «Квартета И», снятый по мотивам одноименного спектакля. Микс актуальных и вечных тем, классический юмор «квартетчиков» и отличное музыкальное сопровождение.

Сотрудники московской радиостанции «Как бы радио» готовятся провести масштабный марафон, но узнают, что их опередили конкуренты — их тему обсуждают на соседней радиостанции уже полчаса. Однако прямой эфир должен продолжаться несмотря ни на что — даже если новую тему для обсуждения придется придумать на ходу.

В то время как радиоведущие пытаются спасти ситуацию, в Японском море из строя выходит небольшой катер с цирковыми животными на борту. Эта новость и становится темой для нового марафона. С подачи сотрудников «Как бы радио» небольшая авария приобретает масштаб международной катастрофы: небольшой катер превращается в огромное судно, на борту которого ждут спасения сотни уникальных животных.

«Родные»

Год выхода: 2021;

Режиссер: Илья Аксенов;

Жанр: комедия, драма;

Длительность: 1 час 38 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3;

Рейтинг IMDb: 6.0;

В главных ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов (признан Минюстом РФ иноагентом), Монеточка (признана Минюстом РФ иноагентом), Анна Уколова.

Трагикомедия о русской жизни, снятая по сценарию Жоры Крыжовникова. Актерский бенефис Сергея Бурунова в комедии о настоящих семейных ценностях.

Однажды Павел Карнаухов (Сергей Бурунов) сообщает своей семье неожиданную новость — он болен смертельно опасной болезнью и проживет не больше года. Дети Павла и его жена Наташа (Ирина Пегова) сразу же забывают о разногласиях, которых за долгие годы совместной жизни накопилось достаточно. Они соглашаются помочь Павлу выступить на Грушинском фестивале с песней собственного сочинения — оказывается, глава семьи всю жизнь этого хотел.

Главные герои отправляются в путешествие, чтобы отец-самодур все же исполнил свою главную мечту. Путешествие по России оборачивается для героев настоящей проверкой на прочность, но они готовы вместе (хоть и не без скандалов) пройти через все трудности.

«Непослушник»

Год выхода: 2022;

Режиссер: Владимир Котт;

Жанр: комедия;

Длительность: 1 час 55 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4;

Рейтинг IMDb: 5.5;

В главных ролях: Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова.

Дима (Виктор Хориняк) — популярный блогер из Москвы и настоящая звезда YouTube. На своем канале он выкладывает видео с жесткими розыгрышами, которые набирают миллионы просмотров. Один из провокационных пранков блогер снимает в церкви — после того как верующие поднимают волну возмущения, на Диму заводят уголовное дело.

Скрываясь от полиции, ютубер решает сбежать туда, где его точно не найдут. Он крадет документы у своего друга детства Сергея (Сергей Аброскин) и, прикинувшись им, отправляется в небольшой монастырь в Ивановской области. Беглому блогеру приходится притвориться послушником (послушник — в православии так называют мужчин, которые готовятся принять монашеский обет), чтобы избежать правосудия. Однако жизнь в стенах монастыря оказывается гораздо сложнее, чем рассчитывал зазвездившийся москвич.

В конце 2022 года «Непослушник» обзавелся сиквелом, а на 2024-й запланирован выход третьей части — комедии «Непослушники».

«Молодой человек»

Год выхода: 2022;

Режиссер: Александр Фомин;

Жанр: комедия;

Длительность: 1 час 50 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3;

Рейтинг IMDb: 6.6;

В главных ролях: Павел Табаков, Данила Козловский, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская.

Непосредственная комедия, спродюсированная Ильей Найшуллером. Павел Табаков, Данила Поперечный и, возможно, лучшая (уж точно самая ироничная) роль Данилы Козловского.

Ваня Ревзин (Павел Табаков) окончил школу с золотой медалью и получил красный диплом МГУ. Однако успехи в учебе не помогли ему наладить жизнь: в 30 лет он остался без жены, работы и денег на оплату ипотеки. В момент полного отчаяния судьба преподносит Ване еще один неприятный сюрприз — оказывается, его бывший одноклассник Коля Ковпинец (Данила Козловский), который в школе учился на одни двойки, стал успешным бизнесменом. Теперь Коля устраивает конкурс для одаренной молодежи, главный приз в котором составляет несколько миллионов.

Ваня, который всегда выглядел сильно моложе своих лет, решается на опасную авантюру — сбривает бороду, обзаводится поддельными документами и отправляет заявку на участие в конкурсе. 30-летний «школьник» уверен, что жизненный опыт поможет ему выиграть главный приз.

«Конец Славы»

Год выхода: 2024;

Режиссер: Марюс Вайсберг;

Жанр: комедия;

Длительность: 1 час 35 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7;

Рейтинг IMDb: 5.3;

В главных ролях: Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова.

Несмотря на то что Слава Агеев (Павел Деревянко) — талантливый актер, с ним не хочет работать ни один режиссер. Выходки сумасбродного артиста настолько достали киноиндустрию, что Агеев разом теряет все свои контракты.

Самовлюбленный Слава уверен, что вскоре вновь станет востребованным, но денег становиться все меньше, а новые проекты не появляются. Чтобы возродить карьеру, Слава обращается за помощью к своему бывшему продюсеру — тот предлагает Агееву очень необычную роль.

Славе придется инсценировать свою смерть и сыграть труп на собственных похоронах. Продюсер уверяет, что такой ход возродит угасшую популярность, после чего сам Слава волшебным образом восстанет из мертвых. Агеев соглашается на опасную авантюру, но вскоре понимает, что рискованный план идет не по сценарию.

Российские комедии на вечер: что еще посмотреть